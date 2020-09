Barsinghausen

An mehrere Standorten im gesamten Stadtgebiet lässt die Stadt Barsinghausen einzelne Gehölz-und Baumbestände anlegen – als Beitrag für den Artenschutz, für die Erhaltung und Entwicklung der Kulturlandschaft sowie zur lokalen Bewältigung des Klimawandels. Mittlerweile zeigt diese Aufforstung erste Ergebnisse mit kleinen Wäldchen in verschiedenen Ortsteilen. Für die kommenden Pflanzperioden sind nach Angaben von Umweltsachbearbeiter Michael Barth weitere Grünprojekte vorgesehen.

Neue Laubwaldflächen

Als gelungene Beispiele für Gehölzpflanzungen nennt Barth unter anderem die Bereiche am Inselweg in Nordgoltern gegenüber dem Klärwerk, an der Südaue östlich des Freibades Goltern sowie an der Calenberger Straße in Höhe des Gänsefußweges. „Hier sind Laubwaldflächen auf insgesamt 9500 Quadratmetern entstanden“, erläutert der Fachmann.

Anzeige

Hinzu kommen die seit 2016 angepflanzten Feldholzinseln auf den weitläufigen Gewässerrandstreifen am Stockbach zwischen Egestorf und Langreder mit einer Gesamtfläche von etwa 8000 Quadratmetern sowie vier große Feldholzinseln und eine dreireihige Hecke im Gewerbegebiet Schacht IV bei Eckerde. Diese Anpflanzungen aus dem Jahr 2019 erstrecken sich laut Barth auf einer Fläche von rund 1500 Quadratmetern.

Weitere NP+ Artikel

Heimische Arten gepflanzt

Zumeist wurden diese neue Gehölzbestände in den vergangenen Jahren in erster Linie als Kompensationen aus Bebauungsplänen oder Flurbereinigungsverfahren angelegt. Bei der Auswahl setzte die Stadtverwaltung ausschließlich auf heimische Laubbaum- und Straucharten. „Im Stadtgebiet sollen auch weiterhin geeignete Grundflächen mit standortheimischen Baum- und Straucharten aufgeforstet werden, sobald dies rechtlich möglich und zulässig ist“, kündigt der Umweltsachbearbeiter an.

Vorgesehen seien in naher Zukunft zum Beispiel die Bepflanzungen eines 3000 Quadratmeter großen Randstreifens im Gewerbegebiet Bantorf-Nord und zweier Ackerflächen an der Autobahn A2. Dort könnte laut Barth eine 10000 Quadratmeter große Waldfläche entstehen: „Hier ist allerdings die Genehmigung zur Erstaufforstung erforderlich“, sagt der Stadtmitarbeiter.

Bäume und Sträucher seien wichtig, um längerfristig das Kohlendioxid aus der Erdatmosphäre zu binden. Zudem kommt den Garten- und Straßenbäumen laut Barth eine große Bedeutung für das Stadtklima, als Schattenspender, zur Staubbindung und als Lebensraum für Brutvogelarten zu.

Von Frank Hermann