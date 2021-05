Barsinghausen

An den Ufern der Bäche, die aus dem Deister in das Calenberger Land fließen, sollen Pflanzen und Wildtiere wieder mehr natürlichen Lebensraum finden. Zu diesem Zweck haben die Gewässerpflege- und Unterhaltungsverbände der Mittleren Leine sowie der West- und Südaue in den vergangenen Jahren etliche Flächen entlang der Bachläufe von den Landwirten aufgekauft, um naturnahe Grünstreifen zu schaffen. Allerdings spazieren mittlerweile immer mehr Fußgänger abseits der Feldwege über diese Randstreifen – und drohen auf diese Weise, die kleinen Biotope wieder zu zerstören.

Im Calenberger Land mit Gewässerschutzstreifen Pufferzonen schaffen

„Unser Ziel ist es, mit den Gewässerschutzstreifen eine grüne Pufferzone zwischen Bach und Acker anzulegen“, erläutert Melanie Salchow, Geschäftsführerin und Ingenieurin der Gewässerverbände. „Diese soll auch ein ruhiger Rückzugsort für wild lebende Tiere und ein geschützter Raum für viele Pflanzenarten sein.“

Hinter diesen Bemühungen steht auch die Grundidee, den Deisterbächen auf ihrem Weg durch die Landschaft wieder mehr Möglichkeiten für eine natürliche Fließentwicklung zu geben – nicht auf geradem Weg zwischen den bewirtschafteten Ackerflächen hindurch, sondern langsam auf einer Schlängelstrecke mit Windungen im Bachbett. „Aber es dauert viel Zeit, bis sich die Natur wieder ihren eigenen Weg bahnt“, sagt Salchow. „Immerhin gibt es schon einige Erfolge, denn an einigen Bachläufen ist der Eisvogel wieder zurückgekehrt und am Ufer breiten sich immer mehr Pflanzenarten aus.“

Rückzugsort für Wildtiere

Auch die Jägerschaft schätzt das Projekt der Gewässerschutzstreifen. „Wir sehen, dass sich Wildtiere wie etwa Fasane, Rebhühner oder Hasen sowie Jungvögel dort einen Rückzugsort suchen“, betont der Jäger-Vorsitzende Werner Burose. Allerdings beobachtet er ebenso wie Salchow auch, dass immer öfter Spaziergänger die befestigten Wege in der Feldmark verlassen und über die Grünflächen an den Bachrändern laufen. „Damit scheuchen sie die Tiere auf und zertrampeln die Pflanzen“, sagt Burose.

Jäger, Landwirte und Gewässerschützer führen nach Angaben von Salchow viele Gespräche mit den Spaziergängern direkt vor Ort, um sie auf das Fehlverhalten aufmerksam zu machen. „Meistens ist es einfach nur Gedankenlosigkeit, und die Leute zeigen Verständnis. Aber häufig erhalten wir nach unseren Hinweisen auf den besonderen Lebensraum auch nur blöde Reaktionen“, betont die Geschäftsführerin.

30 Schilder an den Grünstreifen der Deisterbäche geplant

Nun haben sich der Gewässerverband und die Jägerschaft Hannover-Land dazu entschlossen, Hinweisschilder an den Grünstreifen aufzustellen. „Wir gönnen Spaziergängern den Ausflug in der Natur – aber bitteschön mit Rücksicht auf Tiere und Pflanzen“, sagt Werner Burose. Etwa 30 Schilder sollen künftig an den Deisterbächen im Calenberger Land stehen.

Zum Aufgabengebiet des Unterhaltungsverbandes 53 mit Sitz an der Barsinghäuser Marktstraße gehören unter anderem die Südaue im Oberlauf, das Bantorfer Wasser, der Reitwiesengraben sowie der Buller-, der Reit- und der Stockbach. Das gesamte Verbandsgebiet umfasst eine Fläche von rund 60.000 Hektar mit etwa 320 Kilometern Fließgewässer der II. Ordnung in der Region Hannover und den Landkreisen Schaumburg und Hameln-Pyrmont.

Von Frank Hermann