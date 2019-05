Barsinghausen

Hat das Einschreiten eines Anwohners zwei Händler auf dem Barsinghäuser Wochenmarkt davor bewahrt, Opfer eines Raubüberfalls zu werden? Alfred Siegel verscheuchte am Donnerstag vor einigen Wochen beim Markt einen mutmaßlichen Täter und erhielt nun von Marktmeister sowie den betroffenen Händlern ein Dankeschön für seine Zivilcourage. Die Polizei sieht das Verhalten Siegels dagegen kritisch.

Er habe den zwischen 25 und 30 Jahre alten Mann bereits eine Weile dabei beobachtet, wie dieser nervös um den Verkaufswagen des Fischhändlers aus Steinhude schlich und mehrfach in das Führerhaus des Fahrzeugs lugte. „Als sich der Mann dann auch noch Handschuhe überzog, bin ich nach unten auf die Straße geeilt, habe ihn angesprochen und ihm gesagt, er solle verschwinden“, erinnert sich Siegel. Was er nicht wusste: Der mutmaßliche Täter soll mit einem Messer bewaffnet gewesen sein. Das zumindest will eine weitere Zeugin des Vorfalls beobachtet haben. Der Mann, den Siegel auf 1,70 Meter Körpergröße schätzt sowie als „schlank und mit südosteuropäischem Aussehen“ beschreibt, flüchtete in Richtung Altenhofstraße.

Polizei erst spät verständigt

Der Fluchtversuch war wohl auch deshalb erfolgreich, weil niemand auf die Idee kam, die Polizei zu benachrichtigen. Die Zeugin, die nach eigenen Angaben ein Foto des Tatverdächtigen anfertigen konnte, habe später lediglich im Polizeikommissariat angerufen und erklärt, auf dem Foto sei nichts zu erkennen. Die Mitarbeiter der Aalräucherei Schweer & Nolte, Dirk Schuster und Melanie Kassbaum, hatten von den Vorkommnissen nichts mitbekommen „Es ärgert mich, dass die Dame nicht gleich die Polizei gerufen hat“, sagt Siegel. So war es an Marktmeister Hans Kilp, die Polizei zu kontaktieren, nachdem er Tage später von dem Vorfall erfahren hatte.

Am Gründonnerstag bekam Siegel von Schweer und Kilp einen Präsentkorb sowie einen Gutschein überreicht. Der Marktmeister bedankte sich für die Zivilcourage, zeigte aber auch Verständnis für die ihm gegenüber von der örtlichen Polizei geäußerten Kritik: „Gerade weil der Mann wohl bewaffnet war, hätte die Geschichte auch ganz anders ausgehen können“, warnte Kilp.

Von Mirko Haendel