Trotz der neuen Einbahnstraßenregelung an Werktagen sind viele Anlieger des Schulzentrums Am Spalterhals in Barsinghausen weiterhin unzufrieden: Sie beklagen häufige Verkehrsverstöße von Autofahrern und viele gefährliche Situationen für Schüler, die zu Fuß oder mit dem Rad unterwegs sind.