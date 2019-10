Am Deister gibt es einen goldenen Oktober

Barsinghausen

Über diese Farbenspiele kann man sich in diesen Tagen nicht beschweren: Die Sonne strahlt Bäume und Blätter an und sorgt für einen goldenen Oktober – vor allem im Deister, wo die Natur entsprechende Möglichkeiten bietet.

Eine besonders herrliche Pracht erleben Spaziergänge oder Radfahrer, die sich in Barsinghausen auf der Straße Am Waldhof aufhalten und den kleinen Stichweg gegenüber vom Kinder- und Jugendheim hinaufgehen oder -fahren. Laub in verschiedenen Farben bedeckt den Weg. Im Hintergrund sorgen Baumkronen und Sonne für die Form eines offenen und ziemlich hellen Torbogens.

Laut Vorhersage bleibt diese Herbstidylle definitiv noch am heutigen Sonnabend erhalten. In den nächsten Tagen soll das Wetter wechselhafter werden. Vielleicht zeigt sich ja der goldene Oktober in der neuen Woche noch mal hier und da – erst am Freitag wird er schließlich vom November abgelöst.

Von Stephan Hartung