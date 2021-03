Winninghausen

Seitdem er reden konnte, hat sich Roland Lukas Franz Geschichten ausgedacht und seiner Familie erzählt. Als er dann in der Grundschule das Schreiben lernte, begann er, seine fantasievollen Ideen aufs Papier zu bringen. Momentan besucht der 18-Jährige die 13. Klasse des Hannah-Arendt-Gymnasiums und arbeitet, sofern er Zeit dafür findet, immer weiter an den unterschiedlichsten Geschichten. Jetzt hat der Winninghäuser seinen ersten eigenen Roman geschrieben und veröffentlicht: „Wer sündigen will, muss leiden…“.

Krimi spielt in England

Rolands Debütroman, ein Krimi auf 176 Seiten, spielt im verregneten England. Dort im Matsch und Dreck neben der Landstraße liegt William Richardson, ein reicher Unternehmer. Er ist nicht nur schlammverschmiert, sondern vor allem tot. Detective Sergeant Matthew Cartwright sieht sich zusammen mit seinen Kollegen mit einem seltsamen Fall konfrontiert. Noch Minuten vor dem Todeszeitpunkt soll Mr. Richardson Kilometer vom Fundort entfernt in seinem Arbeitszimmer gewesen sein. Und obwohl seine Familie und die Leute, mit denen er zu tun hatte, einige kuriose Geheimnisse zu verbergen haben, scheint keiner für den Mord verantwortlich zu sein. Diejenigen, die tatsächlich ein Motiv aufweisen, scheinen wasserdichte Alibis zu haben.

„Wer sündigen will, muss leiden ...“ gibt es als Hardcover, Taschenbuch und auch als E-Book. Quelle: privat

Knapp über einen Monat habe er an seinem ersten Buch geschrieben, erzählt Franz. Danach habe er noch einige Verbesserungen vornehmen und das Ganze mehrere Male durchlesen müssen. Seine Mutter hat korrigiert und lektoriert, als das Manuskript fertig war. „Sie hat mir bei der sprachlichen Richtigkeit geholfen“, sagt der Jugendliche.

„Ich wollte endlich ein Buch beenden“

Warum es ein Krimi geworden ist, könne er eigentlich gar nicht genau sagen. „Ich wollte endlich ein Buch beenden“, sagt er. Und weil er sich ein enges Zeitfenster gesetzt hatte („Mein Ziel war ein Tag gewesen, aber ich wusste selbst, dass das utopisch war.“), habe er sich wahrscheinlich für einen Krimi entschieden. Denn Krimis bräuchten weniger Planung. „Es geht um ein Verbrechen, das gelöst wird oder nicht. Da ist der Verlauf in gewisser Weise vorgeschrieben.“

Die besten Ideen kämen ihm meist zufällig und überall. „Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert, aber meistens passiert es in den unpassendsten Situationen – im Unterricht, auf dem Weg zur Schule oder im Wartezimmer beim Arzt“, erzählt der junge Autor. Einen Notizblock habe ich zwar nicht immer dabei. Aber die wirklich guten Ideen könne er auch so im Kopf behalten, sagt Franz – „meistens zumindest.“

Ideen für neue Geschichte, „die gibt es immer“, sagt der 18-Jährige. Er arbeite bereits an einem weiteren Roman, aber die Schule habe im Moment Priorität. Die schriftlichen Abiturprüfungen fangen Mitte April an. Seine Leistungskurse sind Französisch und Englisch, aber Deutsch ist auch eines der Prüfungsfächer. „Corona belastet uns stark“, sagt er. Vor allem wenn es um die Planung für die Zeit danach ginge, weil man sich bei allem nicht wirklich sicher sein könne.

Franz will studieren. Er sei sich aber noch nicht sicher, in welche Richtung es da gehen soll. Er habe sich aber vorgenommen, weiterhin zu schreiben und auch mehr Zeit darin zu investieren. Worum es in seinem nächsten Roman gehen soll, will der Jungautor aber noch nicht verraten. Nur so viel: Es wird wohl wieder ein Krimi werden.

Auch als E-Book

Info: „Wer sündigen will, muss leiden…“ ist im Tredition-Verlag erschienen und als Hardcover (15,95 Euro), Taschenbuch (8,95 Euro) und auch als E-Book (6,95 Euro) erhältlich. (ISBN: 978-3-347-24010-0)

Von Jennifer Krebs