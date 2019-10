Ab nächste Woche gibt es Lose für die Weihnachtslotterie

Barsinghausen

Die Barsinghäuser Geschäftsleute vom Stadtmarketingverein Unser Barsinghausen bereiten sich auf die große Weihnachtslotterie vor. Am 1. November beginnt die beliebte Aktion in den rund zwei Dutzend teilnehmenden Geschäften. Dort gibt es in der Herbst- und Vorweihnachtszeit für Kunden kostenlose Lose zur Teilnahme an der Lotterie. Der Stadtmarketingverein hat zunächst 15.000 Lose drucken lassen, die am Freitag ausgeliefert worden sind. Der Verein rechnet aber damit, dass der Bedarf bis kurz vor Weihnachten ansteigt und Lose nachgedruckt werden müssen. Bisher seien von den Geschäften 11.800 Lose bestellt worden, berichtet Martin Wildhagen vom Stadtmarketingverein. Die Spanne reicht dabei von 100 bis hin zu 4000 Losen, die Apotheker Jochen Brauns von der Sonnen-Apotheke für seine Kunden reserviert hat. Jedes Geschäft hat selbst die Möglichkeit zu bestimmen, ab welchem Einkaufswert die Lose abgegeben werden.

Insgesamt 20 Gänse zu gewinnen

Die an der Lotterie teilnehmenden Geschäfte müssen im Gegenzug die Preise zur Verfügung stellen, die bei den beiden großen Adventsverlosungen am Thie verteilt werden. Dabei gibt es insgesamt 20 Weihnachtsgänse zu gewinnen, aber auch zahlreiche Gutscheinpakete im Wert von mindestens 50 Euro. Die Adventsverlosung sei eine gute Gelegenheit, den Kunden etwas zurückzugeben, sagt Unser Barsinghausen-Vorsitzender Hendrik Mordfeld. „Es ist ein Dank dafür, dass sie den Barsinghäuser Geschäften übers Jahr die Treue halten.“ Aus Sicht der Organisatoren haben sich Gänse und Gutscheine als Preise bei der Weihnachtslotterie bewährt. „Es ist gut, wenn möglichst viele Teilnehmer am Ende als Gewinner vom Platz gehen“, sagt Mordfeld.

Es gibt zwei Verlosungen: am Sonnabend, 30. November, und am Sonnabend, 14. Dezember, jeweils ab 15 Uhr im Barsinghäuser Weihnachtsdorf am Thie. Wer Lose besitzt, muss vor Beginn der Ziehung einen Abschnitt seines Loses in die Trommel werfen. Restlose, die dann noch nicht von den Geschäften abgefordert worden sind, können vor den Verlosungen für einen Euro gekauft werden.

Von Andreas Kannegießer