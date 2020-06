Barsinghausen

Der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) übernimmt für weitere vier Jahre das Quartiersmanagement in der Barsinghäuser Nordstadt. In einem Bewerberverfahren nach der Ausschreibung hat der ASB-Kreisverband Hanover-Land/ Schaumburg erneut den Zuschlag erhalten. Barsinghausens Erster Stadtrat Thomas Wolf und ASB-Geschäftsführer Jens Meier unterzeichneten am Donnerstag den Vertrag für die Zusammenarbeit.

Soziales Projekt seit 2011

Als Maßnahme des Städtebauförderprogramms Soziale Stadt begann 2011 das Quertiersmanagement für das Sanierungsgebiet Goethestraße-Bahlsen. Damals entschieden sich die Samariter laut Jens Meier spontan dazu, dieses soziale Projekt für das Wohnquartier zu übernehmen.

„Diese Aufgabe bereitet uns viel Freude. Denn der solidarische Gedanke und die Hilfsangebote für Menschen, die im Quartiersmanagement zum Ausdruck kommen, gehören zum Kerngeschäft des Arbeiter-Samariter-Bundes“, erläuterte Meier.

Quartiersmanagerin Cosima-Simona Homberg koordiniert in dieser Funktion die verschiedenen Aktionen und steht als Ansprechpartnerin für die Bewohner sowie bei sozialen Problemen innerhalb des Wohnquartiers zur Verfügung – quasi als Schnittstelle zwischen Vereinen, Bürgern und Institutionen. In den vergangenen Jahren sei zudem ein dichtes Netzwerk in der Zusammenarbeit mit ehrenamtlichen Gruppen entstanden.

Stadtteiltreff als Anlaufstelle

Der Stadtteiltreff an der Goethestraße, vielfach „gelbes Haus“ genannt, dient als zentrale Anlaufstelle innerhalb des Quartiers. Zu den Angeboten im Haus gehören unter anderem die Line-Dance-Gruppe, der Deutschunterricht für Mütter (mit Kinderbetreuung), die Nähwerkstatt sowie die Beratungsstunde für Eltern mit hochbegabten Kindern.

Wegen der Corona-Krise hat der Stadtteiltreff derzeit noch eingeschränkte Öffnungszeiten. Diese Einschränkungen hat die Stadt Barsinghausen genutzt, um Renovierungsarbeiten am und im Gebäude ausführen zu lassen.

Garten fördert das Miteinander

Zu den aktuellen Schwerpunkten ihres Aufgabenbereiches zählt Cosima-Simona Homberg derzeit die Betreuung des internationalen Gartens nördlich der Wilhelm-Busch-Straße. Bewohner aus dem Quartier bewirtschaften dort einige Hochbeete und ernten die Früchte ihrer Arbeit.

„Bei diesem Projekt sind viele Menschen in einem sozialen und gemeinschaftlichen Miteinander eingebunden. Da hängt wirklich sehr viel Positives dran“, sagt die Quartiersmanagerin. Mit etwas Verspätung als Folge der Corona-Einschränkungen habe in diesem Monat die Gartensaison begonnen – unter Auflagen.

Die zuständige Stadtmitarbeiterin Anastasia Krylova und der Erste Stadtrat Thomas Wolf würdigten die Kontinuität in der Zusammenarbeit mit dem ASB. „Das begrüßen wir sehr. Denn Kontinuität ist wichtig für eine erfolgreiche soziale Arbeit“, betonte Wolf.

