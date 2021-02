Barsinghausen

Ehrenamtliche des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) aus dem Kreisverband Hannover-Land/Schaumburg mit Sitz in Barsinghausen bereiten sich darauf vor, bei Bedarf das Impfzentrum auf dem Messegelände Laatzen zu unterstützen. Dazu nehmen die mehr als 30 Freiwilligen an einem Onlinelehrgang mit acht Unterrichtseinheiten teil, um grundlegende Kenntnisse über die Arbeit in Impfzentren und mobilen Impfteams zu erhalten.

Der ASB-Bundesverband übernimmt die Ausbildung der Ehrenamtlichen zu Impfhelferinnen und -helfern. In ganz Deutschland haben sich mittlerweile rund 140 Samariter für den Hilfseinsatz in Impfzentren ausbilden lassen.

Jörn Brockhoff, Ehrenamtsleiter des ASB-Kreisverbandes, gehört ebenfalls zu den neuen Impfhelfern und freut sich über die große Anzahl engagierter Mitstreiter im Kampf gegen das Corona-Virus. Unter dem Motto „Kleiner Piks, großer Schutz – Samariter gegen Corona“ ruft der ASB alle Menschen dazu auf, sich impfen zu lassen – sobald sie einen Termin erhalten haben.

Von Frank Hermann