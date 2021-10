Barsinghausen

Über eineinhalb Jahre hat es wegen Corona keine Konzerte im Barsinghäuser ASB-Bahnhof gegeben – doch nun startet die Livebranche wieder durch. „Wir freuen uns, dass wir nach dieser langen Pause endlich wieder Konzerte für unsere Fans aus der Region durchführen dürfen“, sagt ASB-Kreisverbandsgeschäftsführer und Booking-Manager Jens Meier.

Mit einem Mix an Bands aus unterschiedlichen Stilrichtungen wollen die Macher der Konzertreihe bis in den Dezember für tolle Musikmomente sorgen. Mit dabei sind auch ein paar gute alte Bekannte des Bahnhofs – wie die Band „The New Brand [‘splendid]“ aus dem Schaumburger Land.

Die ersten Konzerte seit März 2020

Im März 2020 musste der Verein zur Förderung von Kultur und Veranstaltungen (VFKV) wegen der Corona-Pandemie die damalige Konzertreihe im ASB-Bahnhof abbrechen. „Seitdem hat hier bei uns keine Veranstaltung mehr stattgefunden“, sagt Gordon Ohlendorf vom Organisationsteam. Die neue Saison sei zwar coronabedingt kürzer als sonst, aber trotz alledem mit echten Highlights gespickt.

Tolle Location: Im ASB-Bahnhof in Barsinghausen geht es wieder los mit Konzerten. Quelle: Frank Krüger/ASB

Los geht es am Sonnabend, 23. Oktober, um 20 Uhr (Einlass ab 19 Uhr) mit einer Rocknacht mit den Bands Uli-Holzberger-Trio, Glutsucht und Schrei. Bei den anderen Konzerten spielen „The New Brand [’splendid]“ (6. November), Staff only (20. November) und die FFW-Bigband (27. November). Bei dem Konzert mit der Bigband weichen die Veranstalter ausnahmsweise auf den Zechensaal aus – aufgrund der zu erwartenden großen Nachfrage, sagt Ohlendorf.

Kurz vor Beginn der Saison gab es noch einen Wechsel im Vorstand des Vereins zur Förderung von Kultur und Veranstaltungen. Jens Prüßner wurde als Nachfolger von Uli Holzberger zum neuen Schriftführer gewählt.

Ohne Maske wegen 2 G

Auf Empfehlung der niedersächsischen Landesregierung wird der Verein die Konzerte mit der 2-G-Regel durchführen. Das bedeutet: Nur Besucherinnen und Besucher, die geimpft oder genesen sind, dürfen rein. Einen entsprechenden Nachweis müssen sie am Eingang dabei haben. Mit dem 2-G-Modell „können wir unsere Kapazitäten besser nutzen“, begründet Ohlendorf diese Entscheidung. Und die Besucher dürften mit weniger Abstand und ohne Maske auf die Konzerte kommen.

Eine Ausnahme ist auch hier das Konzert der FFW-Bigband. Hier gilt die 3-G-Regel, weil sich der Zechensaal gut bestuhlen und dadurch auch gut Abstand halten lässt.

Hier gibt es Karten

Karten für die Konzerte gibt es ab 15 Euro. Erhältlich sind sie im Vorverkauf im ASB-Bahnhof, in allen Reservix-Vorverkaufsstellen (zuzüglich Gebühren) und online auf asb-bahnhof.reservix.de.

Von Jennifer Krebs