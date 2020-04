In der Adolf-Grimme-Schule (AGS) laufen die Vorbereitungen für die Wiederaufnahme des Unterrichtes. Zunächst kehren die Viertklässler am Montag, 4. Mai, zurück, die dritten Klassen folgen am 18. Mai. Drei Lehrerinnen haben in dieser Woche damit begonnen, Stoffmasken für die rund 50 Drittklässler zu nähen.