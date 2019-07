Barsinghausen

Rekordbesuch in der Deister-Freilichtbühne: Genau 692 zahlende Zuschauer haben am Freitagabend das Musical „La Cage aux Folles“ (Ein Käfig voller Narren) gesehen – und damit die Gesamtzahl auf mehr als 10.000 Gäste nach der ersten Saisonhälfte im Sommer 2019 erhöht. Als 10.000. Besucherin in dieser Spie...