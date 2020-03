Barsinghausen

Ärger um vier Bierflaschen: Die Polizei ist am Sonnabend gegen 9.30 Uhr wegen eines Ladendiebstahls zum Lidl-Markt an der Steinklippenstraße gerufen worden. Ein 39-Jähriger war an der Kasse vorbeigegangen, ohne die vier Bierflaschen zu bezahlen, die er zuvor in den Innentaschen seiner Jacke verstaut hatte. Nachdem er die Flaschen auf Ansprache der Verkäuferin herausgegeben hatte, versuchte er, das Gelände zu verlassen. Mehrere Mitarbeiter konnten ihn jedoch auf dem angrenzenden Parkplatz des Obi-Baumarktes stellen und festhalten, bis die Polizei eintraf. Der Wert des Diebesgutes: 2,20 Euro.

Von Sarah Istrefaj