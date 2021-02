Barsinghausen

Die Stadt Barsinghausen bleibt als Wohnstandort attraktiv: Im vergangenen Jahr lag die Zahl der Zuzüge in die Deisterstadt erneut deutlich höher als die Zahl der Wegzüge. Nach Angaben der Barsinghäuser Stadtverwaltung sind im vergangenen Jahr 1826 Menschen von außerhalb nach Barsinghausen gezogen, aber nur 1641 Menschen haben der Stadt im selben Zeitraum den Rücken gekehrt. Das bedeutet einen sogenannten Wanderungsgewinn von immerhin 185 Personen.

Im Jahr 2019 waren sogar 2027 Personen von außerhalb nach Barsinghausen gezogen, allerdings hatten sich damals auch 1882 Menschen binnen eines Jahres abgemeldet, sodass der Wanderungsgewinn mit 145 Personen etwas geringer ausgefallen war. Zum Jahresende 2020 hat sich die Zahl der Barsinghäuser Einwohner mit Erstwohnsitz im Stadtgebiet damit auf rund 35.000 eingependelt.

Zwölf Kinder bei Hausgeburten geboren

2020 sind laut Barsinghäuser Standesamt zwölf Kinder in Barsinghausen geboren worden – offenbar alle bei Hausgeburten. Das sind mehr als doppelt so viele wie im Jahr zuvor, als fünf Babys im Barsinghäuser Stadtgebiet das Licht der Welt erblickt hatten. Bei den weitaus meisten Neugeborenen von Barsinghäuser Familien stehen allerdings Gehrden oder Hannover als Geburtsorte in der Urkunde – den Standorten der nächstgelegenen Kliniken. Diese Geburten werden dann auch von den Standesämtern am Sitz der jeweiligen Geburtsklinik beurkundet, tauchen also in der Geburtenstatistik der Stadt Barsinghausen nicht auf.

Die Barsinghäuser Standesbeamtinnen haben 2020 laut Statistik 152 Eheschließungen beurkundet, dabei handelte es sich in einem Fall um eine Eheschließung zwischen Menschen gleichen Geschlechts. Im Jahr 2019 waren diese Zahlen höher: Damals waren 169 Ehen im Barsinghäuser Standesamt geschlossen worden, darunter vier von Personen des gleichen Geschlechts.

Trotz der Corona-Pandemie sind im vergangenen Jahr weniger Menschen aus Barsinghausen gestorben als im Jahr 2019. Laut Stadtverwaltung sind 206 Sterbefälle beurkundet worden, 2019 waren es noch 225.

Zahl der Kirchenaustritte sinkt um ein Drittel

Der langjährige Trend zu immer mehr Kirchenaustritten ist 2020 gestoppt worden. Erstmals seit vielen Jahren sind die Zahlen gesunken. Nach Mitteilung der Stadtverwaltung haben 186 Personen einer der beiden christlichen Amtskirchen offiziell den Rücken gekehrt. Das sind rund ein Drittel weniger als im Jahr 2019, damals hatten 282 Menschen ihren Kirchenaustritt erklärt. In den Jahren davor waren die Zahlen rasant gestiegen: Laut Statistik der Stadtverwaltung waren im Jahr 2016 noch 159 Kirchenaustritte von den Barsinghäuser Standesbeamtinnen beurkundet worden, ein Jahr später waren es dann 169 und im Jahr 2018 schon 208 Austritte aus der evangelisch-lutherischen und der katholischen Kirche.

Als Beweis für eine Trendumkehr bei den Kirchenaustritten kann das Jahr 2020 wegen der Corona-Pandemie allerdings kaum herhalten. Kirchenaustritte müssen persönlich im Standesamt zu Protokoll gegeben werden. Weil die Stadtverwaltung aber bereits seit März die Bürger unablässig dazu aufgerufen hatte, nur mit den allerdringendsten Anliegen in die Rathäuser zu kommen, könnten etliche Menschen ihre Absicht zum Kirchenaustritt lediglich auf die Zeit nach der Pandemie verschoben haben.

Von Andreas Kannegießer