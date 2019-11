Barsinghausen

Die Polizei hat einen 16-Jährigen aus Kirchdorf mit Marihuana erwischt. Die Beamten sprechen von „geringen Mengen“, die der Jugendliche dabei hatte.

Der 16-Jährige war am Sonnabendabend in der Goethestraße in Barsinghausen einer Funkstreifenwagenbesatzung aufgefallen, die ihn daraufhin kontrollierte. Der 16-Jährige hatte auch entsprechende Utensilien dabei, die er Kiffen benötigte. Die Polizei stellte alles sicher.

Aufgrund seines Alters wurde der Jugendliche anschließend seiner Mutter übergeben. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Von Jennifer Krebs