130 Vierklässler erhalten Einblick in den Unterricht der Kooperativen Gesamtschule

Da ist ja ganz schön was los gewesen an der Goetheschule: Zum ersten Mal fand am Dienstag das „KGeSchnupper“ statt. So nennt die Kooperative Gesamtschule ( KGS) Barsinghausen ihr neues Projekt, bei dem die Viertklässler in das Unterrichtsangebot der weiterführenden Schule reinschnuppern dürfen. „Ich bin schon aufgeregt“, gestand die neunjährige Sahra aus der Wilhelm-Stedler-Schule. „Ich weiß ja nicht, was mich erwartet.“

Warten im Flur: Die Viertklässler Matteo (10, von links), Charlotte (9), Nina (10), Josefina (9) und Sahra (9) sind schon ganz gespannt, was sie im Schnupperunterricht erwartet. Quelle: Jennifer Krebs

Insgesamt 130 Viertklässler, die sich in den nächsten Wochen für eine weiterführende Schule entscheiden müssen, hatten sich für das „KGeSchnupper“ angemeldet – eine klasse Resonanz, fand KGS-Direktor René Ehrhardt, der die Gastkinder und deren Eltern in der Aula begrüßte. Alle Grundschulen aus Barsinghausen waren eingeladen worden. Angemeldet hatten sich auch Viertklässler aus Wunstorf, Kolenfeld, Gehrden und Bad Nenndorf. Die Aktion hatte sich bis in die Nachbarkommunen herumgesprochen.

KGS-Chef Ehrhardt weiß: Der Wechsel von der Grundschule auf die weiterführende Schule sei für Kinder ein großer Schritt. Anders als beim klassischen Tag der offenen Tür, der für den 8. Mai an der Goetheschule geplant ist, gab es beim Reinschnuppern Liveunterricht. „Wir wollen zeigen, was im Unterrichtsalltag passiert“, sagte Ehrhardt – und die Angst nehmen vor der neuen, großen Schule. Die KGS in Barsinghausen hat mehr als 950 Schüler und gut 80 Lehrer und ist sechszügig.

Yoga in der Profilklasse Bühne: Auf der Bühne braucht man viel Konzentration, Yogaübungen helfen dabei. Die Viertklässler dürfen im Schnupperunterricht gleich mitmachen. Quelle: Jennifer Krebs

In Kleingruppen ging’s für die Viertklässler zu sechst in den Unterricht der fünften und sechsten Klassen, während sich die Eltern in der Mensa bei Kaffee und Schnittchen austauschen konnten. Einmal quer durch das Schulgebäude marschierte Sarah mit ihrer Gruppe zu Raum 150 in den Anbau hinter dem Verwaltungstrakt. Dort schnupperten die jungen Besucher in die Profilklasse Bühne von Lehrerin Eva-Maria Ossege rein. Das hieß, dass zum Beispiel gemeinsam eine lustige Ein-Wort-Geschichte um einen kleinen Hund improvisiert wurde. „Wir schreiben hier im Unterricht kleine Szene und Theaterstücke selbst. Da ist Kreativität gefragt“, sagte Ossege und fand es überhaupt nicht schlimm, wenn jemand von den Grundschülern sich nicht sofort traute, bei den Theaterübungen mitzumachen. „Hier geht es heute nur um ein Ausprobieren“, betonte Ossege.

Die beiden Scouts Luna und Josi (beide 15 Jahre alt) begleiteten die Grundschüler um Sahra und zeigten den Viertklässlern die Schule. Die beiden Schülerinnen aus der 9 G1 gehen gerne auf die Goetheschule und schwärmten von den vielen AG-Angeboten und dem netten Miteinander. „Wir fühlen uns hier gut aufgehoben und vorbereitet“, sagte Josi.

Von Jennifer Krebs