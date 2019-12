130 Jahre alte Turmuhr in Eckerde schlägt endlich wieder

Eckerde

Seit wenigen Wochen wissen alle Eckerder wieder, was die Stunde geschlagen hat: Nach fast einem Jahr ist die Reparatur der alten Turmuhr im Gebäude des Rittergutes Eckerde I der Familie von Heimburg abgeschlossen worden. Eigentümer Dietrich von Heimburg hatte mit der Reparatur ein Fachunternehmen aus Hoya beauftragt. An der Finanzierung der aufwendigen Arbeiten haben sich auch die Klosterkammer Hannover, die Niedersächsische Sparkassenstiftung und die Stadtsparkasse Barsinghausen mit Zuwendungen beteiligt.

Historische Technik: Mächtige Zahnräder und Gewichte wirken zusammen, damit die Turmuhr auf dem Eckerder Rittergut auch nach 130 Jahren noch minutengenau funktioniert. Quelle: Privat

Wie Dietrich von Heimburg erläutert, ist die historische Turmuhr im Jahr 1890 von der Firma F.A. Beyes aus Hildesheim in den oberen Teil des alten, aus dem 16. Jahrhundert stammenden Turmes eingebaut worden. Das Uhrwerk treibe über eine mehr als 20 Meter lange Welle die Zeiger am Zifferblatt an, das sich hoch über dem Haupteingang befindet.

Gewichte werden jeden Sonntag aufgezogen

„Wie seit 130 Jahren werden die drei schweren Gewichte der Uhr weiterhin jeden Sonntag aufgezogen“, berichtet von Heimburg. Nachdem die Uhr defekt war, wäre es demnach einfacher gewesen, ein modernes elektronisches Uhrwerk einzubauen, das eventuell sogar funkgesteuert hätte werden können. „Aber alle drei Generationen, die in Eckerde zuhause sind, waren sich einig: Die alte Uhr muss erhalten bleiben“, sagt der Gutsbesitzer. Nachdem die Reparatur abgeschlossen war und der vertraute Glockenschlag endlich wieder zu hören gewesen sei, habe das ganze Dorf aufgeatmet.

Das Uhrwerk treibt über eine mehr als 20 Meter lange Welle die Zeiger am Zifferblatt an. Quelle: Privat

Das Rittergut Eckerde I befindet sich seit mehr als 500 Jahren im Besitz der Familie von Heimburg. Die historische Parkanlage steht unter Denkmalschutz und kann zwischen Mai und Oktober an jedem ersten Sonntag im Monat in der Zeit von 12 bis 18 Uhr besichtigt werden. Der historische Kuhstall ist für Veranstaltungen nutzbar.

Von Andreas Kannegießer