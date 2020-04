13. Deistertag wird um ein Jahr verschoben

Barsinghausen

Der ursprünglich für den 10. Mai geplante 13. Deistertag fällt aus und wird wegen der Corona-Krise um ein Jahr auf den 9. Mai 2021 verlegt. Diese Entscheidung hat der Arbeitskreis (AK) Deister mit Vertretern der sechs Anrainerkommunen Barsinghausen, Wennigsen, Springe, Rodenberg, Bad Nenndorf und Bad Münder in Abstimmung mit der Hannover Marketing und Tourismus-Gesellschaft (HMTG) getroffen.

Jedes Jahr im Frühling bildet der Deistertag den offiziellen Auftakt für die neue Ausflugssaison im Deister – mit einem abwechslungsreichen Programm aus Wanderungen, Fahrradtouren, Naturerlebnissen und Livemusik. Auswirkungen der Pandemie haben jetzt zur Absage des 13. Deistertags geführt.

Sicherheit hat Priorität

Nach Angaben von Arbeitskreissprecher Thomas Slappa aus Bad Münder waren die Programmplanungen bereits abgeschlossen. Doch für die Ausrichter habe es keine Alternative zur Absage gegeben. „Wir handeln verantwortungsvoll und verschieben den 13. Deistertag auf nächstes Jahr. Die Sicherheit und Gesundheit unserer Besucher, Partner und Mitarbeiter haben für uns höchste Priorität“, erläutert Slappa.

HMTG-Geschäftsführer Hans Christian Nolte richtet den Blick bereits in die Zukunft. „Sobald wir diese schwierige Zeit überstanden haben, wird der Deister wieder ein erholsames und tolles Ausflugsziel für Wander- und Radtouren mit vielen Angeboten für die ganze Familie sein“, sagt Nolte und nennt den Klosterstollen in Barsinghausen, die Wasserräder in Wennigsen und den Nordmannsturm am Kammweg als mögliche Attraktionen. Unter strenger Beachtung der Kontaktbeschränkungen biete der Deister auch jetzt Abwechslung bei einem Spaziergang an der frischen Luft.

Auskünfte gibt es auf den Internetseiten www.deister.de und www.hannover.de/urlaubsregion.

Von Frank Hermann