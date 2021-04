Barsinghausen

Das Barsinghäuser Stadtarchiv ist um einen wertvollen Bestand reicher: Emke Hillrichs, ehemaliger Verleger der örtlichen Deister-Leine-Zeitung (DLZ), hat der Stadt das gesamte erhaltene Zeitungsarchiv aus der mehr als 125-jährigen DLZ-Geschichte geschenkt. Insgesamt haben 304 großformatige Bände mit gebundenen Zeitungen den Besitzer gewechselt. Der Bestand umfasst nahezu den gesamten Erscheinungszeitraum. „Lediglich aus einigen der Anfangsjahre, als das Blatt noch Provinzial-Deister-Leine-Zeitung hieß, und aus der Zeit zwischen 1941 und 1949 gibt es keine Exemplare“, berichtet Barsinghausens Stadtarchivar Gerald Bredemann. „Ansonsten sind die Jahrgänge komplett ins Archiv übernommen worden.“

Verlagsgebäude ist inzwischen verkauft

Emke Hillrichs hatte das Zeitungsarchiv in seinem persönlichen Besitz behalten, auch nachdem er die DLZ im Jahr 1999 an den Hamelner Verlag C.W. Niemeyer verkauft hatte, wie er berichtet. Das Archiv hatte seinen Platz wie eh und je im früheren DLZ-Verlagsgebäude an der Bahnhofstraße – auch nachdem die Deister-Leine-Zeitung ihr Erscheinen im Februar 2012 endgültig eingestellt hatte. Im vergangenen Jahr hat Hillrichs das ehemalige Verlagsgebäude aber verkauft, sodass ohnehin ein neuer Platz für das Archiv hätte gesucht werden müssen. „Ich wollte, dass das Zeitungsarchiv in Barsinghausen bleibt“, berichtet Hillrichs, der seinen Lebensmittelpunkt inzwischen in Steinhude hat. Daher sei die Schenkung an das Stadtarchiv die sinnvollste Lösung gewesen. „Da ist das DLZ-Archiv am besten aufgehoben.“

Geschichte lückenlos nachvollziehbar

Aus Sicht von Bürgermeister Henning Schünhof ist die Schenkung des DLZ-Bestandes eine bedeutende Erweiterung des städtischen Archivs. „Regional- und Heimatforscher können jetzt die Geschichte Barsinghausens und der umliegenden Kommunen zwischen 1885 und 2012 bis auf wenige Ausnahmen quasi lückenlos nachverfolgen“, sagt der Verwaltungschef.

Barsinghausens Stadtarchivar Gerald Bredemann freut sich über die großzügige Schenkung. Quelle: Frank Hermann (Archiv)

Nach den Worten von Archivar Bredemann kann die Bedeutung der Schenkung „nicht nur unter regionalhistorischen Gesichtspunkten, sondern auch aus dem kulturgeschichtlichen Blickwinkel gar nicht hoch genug eingeschätzt werden“. Mithilfe der Ausgaben der Deister-Leine-Zeitung lasse sich auch in dieser Hinsicht ein Bogen vom Kaiserreich über die Zeit der Weimarer Republik und die Jahre von 1933 bis 1945 bis hin zur Wendezeit und die ersten Jahre des neuen Jahrtausends schlagen. „Es ist spannend zu beobachten, wie sich in diesen rund 125 Jahren Werte verändert haben, Standpunkte und Sichtweisen verschoben wurden“, sagt Bredemann.

Vertrag über Schenkung unterzeichnet

Auch die Verknüpfung von lokalen Ereignissen mit regionalen, nationalen und internationalen Entwicklungen lasse sich dank der in der DLZ enthaltenen Nachrichten aus Deutschland, Europa und der Welt nachzeichnen. „Die Meldungen und Berichte vermitteln somit einen aufschlussreichen Querschnitt über die politischen, wirtschaftlichen, technologischen und soziologischen Entwicklungen“, sagt der Archivar. „Die täglichen Werbeanzeigen und Inserate vervollständigen dabei das historische Bild.“

Emke Hillrichs und Bürgermeister Schünhof haben in dieser Woche einen Vertrag über die Übereignung des Zeitungsarchivs unterzeichnet. Formal hatte zuvor bereits der Rat der Stadt der Annahme der Schenkung zugestimmt – so, wie es bei allen Spenden an die Kommune vorgeschrieben ist.

BBI unterstützt beim Transport der Bände

Der frühere Verleger hat der Stadt zusammen mit den 304 Zeitungsbänden auch gleich die passenden Stahlregale vermacht, die das enorme Gewicht der Bände tragen können. Lob gibt es von Hillrichs, Schünhof und Bredemann für die Mitarbeiter der Barsinghäuser Beschäftigungsinitiative (BBI). Diese hatten den Archivar beim Transport der großformatigen Folianten ins Rathaus II tatkräftig unterstützt. „Ohne die Hilfe der BBI-Mitarbeiter wäre das kaum zu stemmen gewesen, schließlich wurden mehrere Hundert Kilo Papier bewegt“, berichtet der Stadtarchivar. Die DLZ-Folianten nehmen nach Angaben von Bredemann knapp 22 Regalmeter im Stadtarchiv ein.

Im Jahr 1955 gab es in Barsinghausen und Wennigsen mehrere Kinos. Im Bild eine Programmankündigung, die im Januar 1955 in der Deister-Leine-Zeitung erschienen ist. Quelle: Mirko Haendel (Archiv)

Emke Hillrichs ist es wichtig, dass alle Interessierten auch künftig das Zeitungsarchiv nutzen können. „Das habe ich mit dem Bürgermeister auch so vereinbart“, betont der frühere Verleger. In den vergangenen Jahren – als die Bände noch in der Bahnhofstraße aufbewahrt wurden – sei das in Absprache mit der Druckerei im früheren Verlagsgebäude jederzeit möglich gewesen. „So zwei- bis dreimal im Monat ist das genutzt worden“, sagt Hillrichs.

Die Provinzial-Deister-Leine-Zeitung war im Jahr 1885 von Louis Romeyer zunächst in Wennigsen gegründet worden. Wenige Monate später übernahm der Buchdrucker Philipp August Weinaug das Blatt. Verbunden mit dem Eigentümerwechsel war auch der Umzug nach Barsinghausen. Kriegsbedingt wurde der Zeitungsdruck 1941 eingestellt und erst 1949, nach der Gewährung der Pressefreiheit und dem Ende der alliierten Zwangsbewirtschaftung, erschien die DLZ wieder. In den ersten Jahren nach dem Neustart sei die Zeitung an vier Werktagen verkauft worden, seit 1958 dann an allen, berichtet Bredemann. Die letzte Ausgabe der Deister-Leine-Zeitung erschien am 29. Februar 2012, nachdem der Verlag C.W. Niemeyer wenige Tage zuvor das Ende der 126-jährigen Zeitungsgeschichte verkündet hatte.

Von Andreas Kannegießer