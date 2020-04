Barsinghäuser Stadtfest droht in diesem Jahr auszufallen

Barsinghausen

Das traditionsreiche Barsinghäuser Stadtfest droht in diesem Jahr der Corona-Pandemie zum Opfer zu fallen. Weil alle bis Ende August geplanten Großveranstaltungen abgesagt werden müssen, steht fest, dass die Riesenfete in der Barsinghäuser Innenstadt vom 21. bis 23. August nicht stattfinden kann. Die Organisatoren von der IG Stadtfest hoffen zurzeit noch, dass eine Verlegung der Großveranstaltung möglich ist: Sie wollen versuchen, das Stadtfest um zwei Wochen zu verschieben und dann vom 4. bis 6. September auszurichten.

Allerdings ist den Stadtfestmachern bewusst, dass auch der neue Termin mit großen Unsicherheiten verbunden ist. Unklar ist, ob sich die Pandemie-Lage tatsächlich bis September entspannt. Zudem müssten etliche organisatorische und wohl auch finanzielle Probleme gelöst werden, sollte die Verschiebung gelingen. „Deshalb können wir zurzeit noch nichts Endgültiges sagen“, betont Klaus Danner, Vorsitzender der Interessengemeinschaft (IG) Stadtfest.

Beschluss ist keine Überraschung für Barsinghäuser IG Stadtfest

Das Barsinghäuser Stadtfest gehört seit Jahrzehnten zu den größten Festveranstaltungen in der gesamten Region. Alljährlich strömen Zehntausende von Besuchern auch von außerhalb an den drei Veranstaltungstagen an den Deister, um bei Livemusik an mehreren Bühnen in der Fußgängerzone fröhlich zu feiern. In diesem Jahr sollte das 49. Stadtfest gefeiert werden. Organisiert wird die Riesenfete seit rund zwei Jahrzehnten von einem privaten Verein, der IG Stadtfest.

Von dem Beschluss des Bundes und der Länder, alle Großveranstaltungen bis Ende August zu untersagen, sind die Stadtfestorganisatoren nicht überrascht worden. „Wir hatten schon länger damit gerechnet, dass große Veranstaltungen über den Sommer nicht möglich sein werden“, sagt Danner. Intern hätten die Vorstandsmitglieder der IG bereits für diesen Fall beraten und sich die Terminverschiebung vorgenommen „Aber das wird ganz schwer“, sagt Danner.

Im Mittelpunkt aller Überlegungen müsse die Gesundheit der Menschen stehen, betont der IG-Vorsitzende. Nur wenn die aufgrund der Gesamtsituation gewährleistet sei, komme ein Fest in diesem Jahr überhaupt infrage.

Stadtfest ist auf Sponsoren angewiesen

Die Stadtfestorganisatoren rechnen allerdings auch damit, dass viele andere größere Veranstaltungen ebenfalls auf den Zeitraum unmittelbar nach dem mutmaßlichen Ende der Corona-Sperre verlegt werden. Es sei unsicher, ob es gelinge, gebuchte Bands auch für den neuen Termin zu verpflichten, sagt Danner. Das gelte auch für die Schausteller für den wichtigen Kirmesbereich des Stadtfestes. „Wir müssen abwarten.“

Der Vorsitzende der IG Stadtfest, Klaus Danner, ist beim Stadtfest stets auch als Moderator aktiv. Quelle: Frank Hermann (Archiv)

Weitere Probleme könnte es bei der Festfinanzierung geben. Mehr als die Hälfte des Stadtfestetats wird normalerweise von einem Kreis von rund 100 Sponsoren aufgebracht. „Wir brauchen etwa 50.000 Euro von unseren Unterstützern“, berichtet Danner. Angesichts der katastrophalen Auswirkungen der Corona-Krise auch auf die örtliche Wirtschaft sei aber völlig unklar, wie viel Geld tatsächlich zur Verfügung stehe. „Wir sprechen mit unseren Sponsoren“, sagt der IG-Vorsitzende. „Wir dürfen nicht ins Minus hineinlaufen.“

Geklärt werden müssen nach Danners Worten auch noch die Auswirkungen des neuen Sicherheitskonzepts, das für das Stadtfest erarbeitet werden muss. Es sei ungewiss, ob alle angestammten Standplätze von Verkaufsständen erhalten bleiben könnten und ob die Betreiber gegebenenfalls neue Plätze akzeptieren würden.

2021 wird auf jeden Fall gefeiert

Danner gibt zu, dass die Stadtfestmacher selbst angesichts der Umstände eine gehörige Portion Skepsis hegen, ob tatsächlich noch in diesem Jahr gefeiert werden kann. „Wir wollen gerne für Barsinghausen ein Fest organisieren“, sagt Danner. Falls das nicht möglich sei, werde die IG sich in Ruhe auf das Stadtfest im Jahr 2021 vorbereiten. Trotz der drohenden Lücke in der langen Veranstaltungsreihe: „Wir würden dann das 50. Stadtfest feiern“, bekräftigt der IG-Vorsitzende.

Von Andreas Kannegießer