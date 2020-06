Neues Römerpflaster betont den Dorfcharakter

Barrigsen

Vier Monate nach Baubeginn im Februar hat eine Fachfirma aus Stadthagen jetzt die Sanierung und Neugestaltung der Anliegerstraße Im Wieh abgeschlossen. Dieses Projekt gehört zum Maßnahmenkatalog der Dorferneuerung in der Stadt Barsinghausen und wird vom Land Niedersachsen mit 73 Prozent der Gesamtkosten in Höhe von rund 355.000 Euro gefördert.

Mitspracherecht für Anlieger

Anwohner hatten bei der Planung für die Neugestaltung im Vorfeld ein großes Mitspracherecht. In mehreren Sitzungen eines Arbeitskreises brachten die Barrigser ihre Wünsche und Vorstellungen ein. „Zuletzt haben wir gemeinsam den Grobentwurf mit einer Spraydose vor Ort entwickelt“, erläutert Michael Dettmann, Leiter des städtischen Tiefbauamtes.

Bei der Planung ging es unter anderem auch darum, unterschiedliche Sichtweisen auf einen Nenner zu bringen. „Landwirte favorisierten zum Beispiel eine möglichst breite Fahrbahn für ihre großen Fahrzeuge, während sich die direkten Anlieger für Grünflächen und neue Auto-Stellplätze einsetzten“, sagt der zuständige Stadtmitarbeiter Stefan Recht. Im Ergebnis seien alle Belange weitgehend berücksichtigt worden – mit Grün am Straßenrand, vier neuen Stellplätzen sowie genügend Platz für die landwirtschaftlichen Fahrzeuge.

„Gelungene Ausführung“

Barsinghausens Bürgermeister Marc Lahmann lobt die Neugestaltung der Anliegerstraße mit mehrfarbigem Römerpflaster aus Betonsteinen und spricht von einer „sehr gelungenen Ausführung, die ideal in den dörflichen Charakter dieser Ortschaft passt“. Auf einer Länge von rund 200 Metern biete die Straße nicht nur ein ansprechendes Bild, sondern sei im Untergrund neu aufgebaut worden.

Dazu gehöre insbesondere eine Erneuerung des Regenwasserkanals einschließlich der Hausanschlüsse. Bei den Kanalarbeiten stießen die Bauarbeiter laut Stefan Recht mehrfach auf kreuzende Gasleitungen, die teilweise aufwendige Leitungsverlegungen zur Folge hatten. Zudem mussten die Bauarbeiter unterschiedlich stark ausgeprägte Asphaltdecken im Fahrbahnbereich abtragen.

15.000 Euro Mehrkosten

„Diese schwierigen Bodenverhältnisse führten zu Mehrkosten von rund 15.000 Euro im Vergleich zur ursprünglich kalkulierten Summe von 340.000 Euro“, betont Recht. Von den Gesamtkosten übernimmt das Land Niedersachsen einen Anteil von 73 Prozent zur Förderung der integrierten ländlichen Entwicklung im Rahmen des Dorferneuerungsprogramms. Anlieger müssen sich an den Kosten nicht beteiligen

Derzeit plant die Stadt Barsinghausen, die zur Straße Im Wieh gehörende Stichverbindung ebenfalls für die Dorferneuerung anzumelden und neu gestalten zu lassen. Bis spätestens Mitte September will die Verwaltung einen Förderantrag stellen und hofft auf eine Zusage für das Jahr 2021. „Weil es sich bei diesem Stich zum Teil um eine neue Erschließung handelt, werden die Anlieger einen Beitrag leisten müssen“, kündigte Michael Dettmann an.

Zu den aktuellen Projekten der Dorferneuerung in der Stadt Barsinghausen gehört derzeit die groß angelegte Sanierung der Ortsdurchfahrt in Ostermunzel. Außerdem soll laut Stefan Recht im Sommer die Erneuerung des Gehweges entlang der Von-Holthusen-Straße in Holtensen beginnen.

Von Frank Hermann