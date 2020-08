Barrigsen

Backtag einmal anders: Weil die Corona-Krise kein großes Fest mit viel Publikum rund um das Backhaus in Barrigsen zulässt, will der örtliche Heimatverein als Alternative einen Drive-in-Backtag für zu Hause anbieten. Besucher können Brote, Kuchen, selbst gemachtes Eis und Bier auf der Internetseite www.backtag-to-go.de bestellen – und dann am Sonntag, 13. September, zwischen 12 und 16 Uhr mit dem Auto oder Fahrrad am Barrigser Backhaus abholen.

Kein Platz für 1000 Besucher

Zum jährlichen Fest des Vereins Backhaus Barrigsen im September waren zuletzt immer rund 1000 Besucher gekommen, um die frischen Backwaren sowie das Ambiente in der kleinen Ortschaft zu genießen. „Wegen Corona können wir so viele Leute in diesem Jahr nicht zusammenbringen. Daran hätten weder die Besucher noch unsere Helfer ihren Spaß“, sagt Harald Wieder, Vorsitzender des Heimatvereins.

Allerdings wollte der Verein das Backfest auch nicht komplett absagen. Stattdessen erarbeiten die Vereinsmitglieder ein Konzept mit Vorbestellungen und einer Abholstation. Auf dem kleinen Rundweg mit Einbahnregelung neben dem Backhaus können die Kunden im Auto oder auf dem Fahrrad an die Station heranfahren, um die Bestellungen abzuholen. „Ein Verzehr vor Ort ist wegen der Abstands- und Hygieneregelungen jedoch nicht erlaubt“, sagt Wieder.

Brot und Kuchen zur Auswahl

Zur Auswahl stehen rustikales Bauern- und Roggenbrot aus dem Lehmbackofen, Zucker- und Mandelkuchen aus den mobilen Holzbacköfen, verschiedene Eissorten aus eigener Herstellung sowie regionales Bier aus Springe. Zudem verkauft der Verein kleine Starterpäckchen mit Rezepten für das Brotbacken zu Hause.

Onlinebestellungen sind vom 28. August bis zum 7. September auf der Internetseite www.backtag-to-go.de möglich. „Kunden erhalten dann eine Nummer und ein vorgegebenes Zeitfenster, um die Sachen am 13. September bei uns abzuholen. Mit einer stundenweisen Taktung zwischen 12 und 16 Uhr wollen wir Stoßverkehr mit langen Wartezeiten an unserer Drive-in-Abholstation vermeiden“, erläutert der Vereinsvorsitzende.

Backofen nachts anheizen

Darüber hinaus bieten Vorbestellungen für den Verein den Vorteil, die Mengen im Vorfeld genau kalkulieren zu können. Bei den Backfesten in den Vorjahren waren die rund 300 vorbereiteten Brotlaibe bei besonders starkem Besucherandrang bereits nach kurzer Zeit ausverkauft. Für den Drive-in-Backtag wollen die Helfer nachts um 2 Uhr den Lehmbackofen im Backhaus bis auf 320 Grad Celsius anheizen, um die Brotbestellungen rechtzeitig abarbeiten zu können. Die 750-Gramm-Laibe benötigen eine Backzeit von nahezu 45 Minuten.

„Zehn Jahre nach unserem ersten Backfest feilen wir jetzt wegen Corona an einem neuen Konzept. Das wird eine spannende Sache“, sagt Wieder. Mit dem Backtag-to-go wolle der Verein auch ein Lebenszeichen nach außen geben und zeigen: Wir sind noch da.

Von Frank Hermann