Sportlich soll es beim vierten Tag der Ortsteile am Sonntag, 22. September, von 13 bis 18 Uhr in der Barsinghäuser Innenstadt zugehen. Zu den besonderen Attraktionen gehört zum ersten Mal ein Riesenkicker-Turnier auf dem Mont-Saint-Aignan-Platz mit Teams aus mehreren Ortsteilen – eingebettet in die Europäische Woche des Sports.

„Wir hoffen auf mehr Teams“

„Bislang haben sich fünf Mannschaften für dieses Turnier angemeldet. Wir hoffen aber darauf, dass jetzt noch mehr Vereine oder Firmen mitmachen wollen, damit zehn bis zwölf Teams an den Start gehen können“, sagt Andreas Goltermann von der Planungsgruppe. Vor wenigen Tagen habe die Gruppe alle Sportvereine aus der Deisterstadt angeschrieben und zur Teilnahme am Riesenkicker-Turnier aufgerufen. „Es wäre doch schön, wenn wir auf diese Weise als Stadt Barsinghausen einen originellen Beitrag zur Europäischen Woche des Sports leisten könnten“, betont Goltermann, der für weitere Auskünfte zum Turnier unter der Telefonnummer (05105) 7759001 zur Verfügung steht.

Nach dem Vorbild eines üblichen Tischkickers treten in dieser Großvariante sechs Teilnehmer je Team als Spielfiguren gegeneinander an. Hinzu kommen die Auswechselspieler. Jede Partie dauert fünf Minuten, zunächst in einer Gruppen- und später in einer K.o.-Phase. Ziel sei es, das Turnier zu einem festen Bestandteil im Programm des jährlichen Ortsteiletages zu machen.

Für den vierten verkaufsoffenen Tag der Ortsteile unter der Regie des Stadtmarketingvereins Unser Barsinghausen haben sich nach Angaben von Andreas Goltermann mittlerweile mehr als 30 Vereine oder Gruppen als Standbetreiber in der Innenstadt angemeldet. „Dabei präsentieren sich die Teilnehmer mit verschiedenen Mitmach- und Spielaktionen, oder sie bieten Speisen und Getränke an“, erläutert Marketingmanagerin Meike Poutrain.

Livemusik am Thie

Zum Programm gehören außerdem die Feuerwehr-Stadtwettkämpfe ab 14 Uhr auf dem Parkplatz zwischen Rathaus I und Wilhelm-Stedler-Schule, eine Ortsteile-Rallye als Gewinnspiel in mehreren Geschäften der Innenstadt sowie Livemusik auf der Bühne am Thie mit Free Chicken von der Calenberger Musikschule ab 13 Uhr, mit No Limit ab 14 Uhr sowie mit Kevin Andriamampandry ab 16 Uhr.

Außerdem spielen Buddy and The Cruisers beim sogenannten Stadtfestausklang ab 15 Uhr im Suhle-Biergarten. Klaus Danner und Uwe Hoppe moderieren den Tag der Ortsteile.

