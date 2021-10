Kirchdorf

Auf ein 75-jähriges Bestehen blickt die evangelisch-freikirchliche Hoffnungsgemeinde Barsinghausen zurück – und hat dieses Jubiläum jetzt mit einem dreitägigen Festprogramm im Gemeindezentrum an der Einsteinstraße gefeiert. Zu den Gratulanten gehörten Bürgermeister Henning Schünhof und Kirchenvertreter aus Barsinghauen sowie viele ehemalige und aktuelle Mitglieder der Gemeinde.

Treffen bei Hausandachten

Geflüchtete, evakuierte und ausgebombte Baptisten trafen sich bereits vor mehr als 75 Jahren – gegen Ende des Zweiten Weltkrieges – zu Hausandachten in Goltern und in Barsinghausen. Zu ersten Gottesdiensten kamen bereits 1945 rund 80 Gläubige in Barsinghausen sowie ein Jahr später etwa 100 Besucher in Goltern zusammen. Drei Jahre später wurde Barsinghausen offiziell zu einer Stationsgemeinde der Baptisten in Hannover erklärt, 1953 kam auch Goltern als weitere Teilgemeinde hinzu.

Zunächst hatten die Gemeinden ihren Sitz an der Hauptstraße in Goltern und an der Langenkampstraße in Barsinghausen. Anfang der Neunzigerjahre wurden gemeinsame Gottesdienste im Wechsel gefeiert. Dann folgte der nächste große Schritt mit der Einweihung des neuen Gemeindezentrum an der Einsteinstraße. Damals zählte die Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde Barsinghausen rund 170 Mitglieder.

Neuer Name ab 2010

Nach einer Befragung und Abstimmung unter den Mitgliedern legt sich die Gemeinde dann im Jahr 2010 den Namen Hoffnungsgemeinde zu. Um einen Beitrag für die Betreuung von Jungen und Mädchen zu leisten, richtet die Gemeinde im Jahr 2013 die Kindertagesstätte Wirbelwind in den Räumen ihres Zentrums ein.

Derzeit betreuen die Pastoren Roland Bunde (seit 2014) und Michael Freitag (für eine zweijährige Übergangszeit seit 2019) die Gemeinde. Erst vor wenigen Tagen hat die neuen Pastorin Dorothee Marks, zuständig insbesondere für den Bereich der jungen Gemeinde, ihren Dienst an der Einsteinstraße angetreten. Gemeinsam hielt das Pastorenteam im Festgottesdienst anlässlich der 75-Jahr-Feier eine dreiteilige Predigt vor rund 100 Besuchern.

Ein Fest mit viel Musik

Zum Festprogramm gehörten außerdem ein Vortrag von Kirchengeschichtsprofessor Thomas Kaufmann aus Göttingen zum Thema „Die Täufer – von der radikalen Reformation zu den Baptisten“ sowie ein Nachmittag mit Gesprächsrunden bei Kaffee und Kuchen auf der Gemeindewiese. Zwischendurch dirigierte die langjährige Chorleiterin Brigitte Neumann einen Kanon, der ehemalige Pastor Axel Klaus spielte auf dem Flügel ein Medley verschiedener Gemeindelieder, und die beiden jungen Gemeindemitglieder Janni und Maleen stimmten englische Titel an.

„Die Freikirchen nehmen mit ihrem Taufverständnis einen wichtigen Part neben den Großkirchen ein. Und hier in Barsinghausen arbeiten alle Kirchen wirklich gut zusammen“, sagt Pastor Roland Bunde.

Von Frank Hermann