Die letzten Wochen im Leben des 14-jährigen Deniz aus Bantorf waren ein großer Kampf. „Er war tapfer und hat nicht oft geklagt“, berichtet seine Mutter Stefanie Thornton – obwohl der Tumor im Kopf des Jungen schon so groß wie seine beiden Fäuste war und die Schmerzen nur mit hohen Morphiumdosen unterdrückt werden konnten. Am Mittwoch ist Deniz gestorben. „Er ist zur Musik seiner Lieblings-CD friedlich in meinen Armen eingeschlafen“, sagt seine Mutter. Sie beschreibt offen ihre zwiespältigen Gefühle in den Stunden danach. Einerseits sei sie von dem Bewusstsein erfüllt gewesen, dass Deniz es „endlich geschafft“ habe. „Andererseits tut es extrem weh. Als Deniz hinausgetragen wurde, war es, als ob mir jemand die Haut wegreißt.“

Viele Menschen in Barsinghausen und weit darüber hinaus hatten in den vergangenen Monaten Anteil genommen am Schicksal von Deniz. Vor rund eineinhalb Jahren war die Krebserkrankung bei dem damals 13-Jährigen diagnostiziert worden. Zuerst schien die Behandlung Erfolg zuhaben, doch dann kehrte der Krebs sehr schnell zurück. Im Spätsommer vergangenen Jahres konnten die Ärzte der Familie Thornton keine Hoffnung mehr machen. Deniz werde sterben, der Junge habe nur noch einige Wochen, höchstens Monate zu leben.

Spendenaktion im Internet

Stefanie Thornton und ihr Mann Rico setzten daraufhin alle Hebel in Bewegung, um Deniz im letzten Abschnitt seines Lebens so viele Wünsche wie möglich zu erfüllen. Die Mutter startete im September 2019 auf der Internetplattform GoFundMe eine Spendenaktion und bat um Unterstützung. Tatsächlich spendeten danach rund 470 Menschen, aber auch Unternehmen kleine und größere Summen. Insgesamt kamen rund 17.500 Euro zusammen, wie Stefanie Thornton sagt.

Die Zuwendungen ermöglichten es der Familie, im vergangenen Herbst unter anderem Ausflüge ins Legoland und in den Zoo zu unternehmen. Für fünf Tage reisten die Thorntons in die Türkei, eine weitere Kurzreise führte nach Paris. „Wir sind oft ins Kino gegangen und haben eine Rundfahrt durch Hannover in einer Limousine unternommen“, berichtet die Mutter. Das habe Deniz sich gewünscht.

Lähmung schritt rasch voran

Ein großer Wunsch des todkranken Jungen – ein Besuch bei den Großeltern in den USA – ließ sich wegen der fortschreitenden Erkrankung nicht mehr verwirklichen. Zwar war der tödliche Tumor im Winterhalbjahr zunächst langsamer gewachsen als von den Ärzten prognostiziert. „Aber im Januar traten dann erste Anzeichen einer halbseitigen Lähmung auf, die danach rasch schlimmer wurde“, sagt Thornton.

Deniz widmete sich in der Folgezeit vor allem seiner großen Leidenschaft: dem Bauen mit Lego. „Er hat die Figuren nur mit der linken Hand gebaut, selbst wenn das manchmal Tage oder sogar Wochen gedauert hat, bis sie fertig waren“, berichtet die Mutter. Weil sich Deniz’ Aussehen wegen der hoch dosierten Cortisonhaltigen Medikamente und einer zusätzlichen Hauterkrankung veränderte, mochte der mittlerweile 14-Jährige auch kaum noch die Wohnung verlassen. „Er wollte zum Schluss selbst seinen besten Freund nicht mehr sehen, damit der ihn so wie früher in Erinnerung behalten sollte“, sagt Stefanie Thornton.

Ein paar fröhliche, aber keineswegs unbeschwerte Tage im Familienkreis haben Steffi und Rico Thornton mit ihren Söhnen Bruce (links) und Deniz bei einem Türkei-Urlaub im Oktober 2019 verlebt. Quelle: Privat

Harter Kampf um Krankengeld

Bis fast zuletzt haben die Mutter und ihr Mann Rico die Rund-um-die-Uhr-Pflege von Deniz allein bewältigt. „Wir leben von Krankengeld“, berichtet die Mutter. Es sei ein „harter Kampf“ darum gewesen, weil ihr die Krankenkasse den Anspruch darauf zwischendurch habe streichen wollen.

Die Corona-Pandemie machte der leidgeprüften Familie das Leben zusätzlich schwer. Die Bewegungsfreiheit war vorbei. Und wenn die Mutter mal das Bedürfnis hatte, sich von einer Freundin in den Arm nehmen und trösten zu lassen, ging das wegen der Abstandsregeln nicht, wie sie berichtet.

Dass Deniz’ Tod kurz bevorstand, deutete sich seit Juni mit einer permanenten Verschlechterung seines Befindens an. „Letztlich hat der Kampf fünf Wochen gedauert“, sagt Thornton. Am Ende bekam die Familie Unterstützung vom mobilen Kinder- und Jugendhospiz Moki aus Hannover, dessen Team bei der Lösung vieler Probleme half. Die Mutter ist dankbar für diese Unterstützung, ebenso wie für die Hilfe der vielen Spender und die vielen guten Wünsche. „Auch Deniz’ Schule und selbst der Kindergarten haben ganz viel Anteil genommen“, sagt Thornton.

Wie in einem tiefen Loch

Nach dem Tod ihres Sohnes fühlt sich die Familie wie in einem tiefen Loch. Die Pflege und Betreuung von Deniz habe sie rund um die Uhr vollständig ausgefüllt, sagt die Mutter. Nun sei plötzlich nichts mehr da. „Ich weiß gar nicht, was ich jetzt mache.“ Einen Teil der gespendeten Summe hat Stefanie Thornton für die Beerdigung ihres Sohnes zurücklegt. Die vielen Lego-Bausätze, die die Familie für Deniz gekauft hatte, soll das Kinder- und Jugendhospiz bekommen. „Damit kann noch anderen Familien geholfen werden“, sagt die Mutter.

Deniz soll in Hoppenrade in Brandenburg bestattet werden, woher Stefanie Thornton stammt und wo ihre Eltern noch immer leben. Nach dem Schicksalsschlag denkt die Familie daran, möglicherweise im nächsten Jahr dorthin zu ziehen und einen Neuanfang zu wagen. „Deniz geht uns nur voraus“, sagt die Mutter.

Von Andreas Kannegießer