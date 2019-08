Bantorf

Der Musik der zwanziger und dreißiger Jahre hat sich das Ensemble Grammophon & Schellack verschrieben. Das Quartett ist am Sonnabend, 14. September, auf Einladung des jungen Konzertveranstalters Martin Spier im Café im Schafstall in Bantorf zu Gast. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr, Einlass ist um 18.30 Uhr.

Die Musiker von Grammophon & Schellack möchten ihr Publikum in die „gute alte Zeit“ entführen, wie sie selbst berichten. Die vier Herren stehen in Frack und Zylinder auf der Bühne und brennen dort ein wahres Feuerwerk an extravaganter Unterhaltungskunst ab. Stets mit einem Augenzwinkern präsentieren die Musiker ihrem modernen Publikum die Lebensfreude der Zeit vor mehr als 90 Jahren. Die selbst gewählte Botschaft des Ensembles: „Heute ist die gute alte Zeit von morgen!“

Kritiker bescheinigen dem Ensemble Sprachgewandtheit und viel Humor, wenn die Akteure ihr Publikum musikalisch durch die Höhen und Tiefen des menschlichen Daseins führen. Zu den bekannten Liedern im Repertoire gehören „Veronika, der Lenz ist da“, der viel besungene kleine grüne Kaktus, „Frauen sind keine Engel“ oder auch „Oh Donna Klara“.

Mit von der Partie bei Grammophon & Schellack sind Sänger Stan Hemken, Stephan Werner (Kontrabass), Klaus Heuermann (Violine) und Jano Blase (Akkordeon).

Tickets für das Konzert kosten 19 Euro. Sie sind erhältlich im Café im Schafstall in Bantorf, Im Dorfe 29, oder können telefonisch bei Veranstalter Martin Spier unter (0152) 57673791 oder per E-Mail an kontakt@martinspier.de bestellt werden.

Von Andreas Kannegießer