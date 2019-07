Bantorf

Unbekannte Einbrecher sind am frühen Donnerstagmorgen in ein Einfamilienhaus am Hopfenweg in Bantorf eingedrungen. Die Bewohnerin des Hauses bemerkte den Einbruch und konnte die Täter offenbar durch laute Rufe vertreiben.

Polizei leitete Sofortfahndung ein

Nach Mitteilung der Polizei hatten sich die Einbr...