Drei Verletzte bei Unfall an der Autobahnauffahrt Bad Nenndorf

Bantorf

Bei einem Verkehrsunfall, der sich auf der Bundesstraße 65 in Höhe der Autobahnauffahrt Bad Nenndorf ereignet hat, sind am Freitagabend gegen 20.10 Uhr drei Menschen verletzt worden. Nach Mitteilung der Polizei wollte ein 42-jähriger Autofahrer mit seinem VW Golf von der Rechtsabbiegerspur zur Autobahn aus auf der Bundesstraße wenden. Bei dem Fahrmanöver übersah er einen Seat Leon, der neben ihm auf dem Hauptfahrstreifen in Richtung Minden unterwegs war. Der VW rammte den Seat nach Polizeiangaben seitlich.

Sowohl der Unfallverursacher als auch die beiden Insassen (21 und 26 Jahre) des Seat wurden leicht verletzt. Die Polizei schätzt den Unfallschaden auf rund 16.000 Euro. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung und Gefährdung des Straßenverkehrs gegen den 42-Jährigen ein.

Von Andreas Kannegießer