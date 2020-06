Das Expo-Windrad in Barsinghausen-Bantorf mit dem Kunstwerk „Im Schatten des Windes“ droht 20 Jahre nach der Weltausstellung Expo 2000 in Hannover immer mehr in Vergessenheit zu geraten. Nun ist eine Initiative geplant, um die Anlage in der Feldmark zwischen Bantorf und Wichtringhausen wieder attraktiver zu machen.