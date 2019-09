Bantorf

Bei einer Verkehrskontrolle in Bantorf ist der Polizei am späten Freitagabend ein Autofahrer ins Netz gegangen, der offenbar gefälschte Personalpapiere benutzt hat. Nach Mitteilung des Barsinghäuser Kommissariats wurde der Mann gegen 22.35 Uhr angehalten. Der Fahrer präsentierte einen slowakischen Pass und einen Führerschein aus diesem Land. Den Beamten kamen aber Zweifel an der Echtheit der Dokumente. Die Polizisten schalteten daraufhin einen spezialisierten Dokumentenprüfer der Polizeiinspektion Garbsen ein, der die Fälschung der Papiere bestätigte. Der mutmaßlich 30 Jahre alte Mann beharrte auf seinen Angaben und wurde daraufhin vorläufig festgenommen.

Polizei durchsucht Wohnung

Später durchsuchte die Polizei die Wohnung des Mannes im Barsinghäuser Stadtgebiet und stieß dort zumindest auf Hinweise auf die wahre Identität des Beschuldigten: Die Polizisten konnten eine Ausweiskopie sicherstellen. Der Mann wurde erst nach einer Anhörung von einer Richterin am Amtsgericht Wennigsen am Sonnabend wieder freigelassen. Gegen den 30-Jährigen hat die Polizei Verfahren wegen Urkundenfälschung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Von Andreas Kannegießer