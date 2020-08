Bantorf

Leichte Verletzungen an Kopf und Händen hat ein 19-Jährigeraus Bantorf am Sonnabendabend bei einem Sturz auf dem Bantorfer Thie erlitten. Nach Mitteilung der Polizei war der junge Mann mit seinem Mountainbike in Richtung Bundesstraße 65 unterwegs, als er kurz vor der Fußgängerampel ohne Beteiligung anderer Verkehrsteilnehmer stürzte. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Von Andreas Kannegießer