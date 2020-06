Auch die Stadt Barsinghausen muss in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie drastische Einnahmeausfälle hinnehmen. Wegen der hohen Rücklagen der vergangenen Jahre sieht die Situation nicht ganz so dramatisch aus wie in manchen Nachbarkommunen. Barsinghausen könne die Krise aus eigener Kraft bewältigen, heißt es aus der Verwaltungsführung.