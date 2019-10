Kulturfabrik hat gute Chancen auf Zuschuss von der Stadt

Barsinghausen

Der Kulturverein Krawatte hat offenbar gute Chancen, den gewünschten Zuschuss in Höhe von 36.000 Euro für den vorgezogenen dritten Bauabschnitt in der Kulturfabrik Krawatte von der Stadt Barsinghausen zu erhalten. Während der Sitzung des städtischen Ordnungs- und Ehrenamtsausschusses am Mittwochabend stellten Vertreter der CDU/FDP-Gruppe und der Grünen den Zuschuss in Aussicht. Offene Ablehnung des Ansinnens gab es von keiner Fraktion. Die endgültige Entscheidung wird erst im Dezember fallen, wenn der Rat den städtischen Doppelhaushalt für die Jahre 2020/2021 verabschiedet.

Vor der Ausschusssitzung hatte der Vorstand des Kulturvereins Vertretern von Politik und Verwaltung bei einem Ortstermin den Stand der Bauarbeiten in der ehemaligen Krawattenfabrik an der Egestorfer Straße vorgestellt. Dort werden gerade die künftigen Werkstatträume der Kunstschule Noa Noa ausgebaut, die möglichst ab Januar nächsten Jahres in die Kulturfabrik einziehen möchte.

Landeszuschuss unter Bedingungen

Eigentlich hatte die Kulturfabrik bei der Grundsatzentscheidung über das Projekt vor zwei Jahren zugesichert, dass über die städtische Anschubfinanzierung von 100.000 Euro hinaus kein weiterer Zuschuss der Kommune nötig sein werde. Nun sieht der Trägerverein allerdings die Chance, von einem Förderprogramm des Landes für soziokulturelle Projekte zu profitieren. Die 180.000 Euro vom Land Niedersachsen gibt es aber nur dann, wenn auch die Kommune sich an den Gesamtkosten des Vorhabens von 240.000 Euro mit 15 Prozent beteiligt.

Das Obergeschoss der Kulturfabrik, das zurzeit behelfsmäßig für eine Kunstausstellung genutzt wird, soll mit Zuschüssen aus einem Landesprogramm sowie der Stadt grundsaniert werden. Quelle: Andreas Kannegießer

Mit dem Geld will der Kulturverein das Obergeschoss des früheren Fabrikgebäudes sanieren und das gesamte Gebäude barrierefrei herrichten – dazu gehört auch der Einbau eines Aufzuges. Während des Ortstermins und bei der Ausschusssitzung warben die Vorstandsmitglieder Bärbel Cronau-Kretzschmar, Frank Plorin und Volkmar Jesiek um Unterstützung für ihre Pläne. Der geplante Bauablauf mit den einzelnen Abschnitten verändere sich immer wieder, erläuterte Cronau-Kretzschmar. „Die Fördermöglichkeiten ändern sich ständig. Wir müssen unsere Finanzpläne immer wieder anpassen“, sagte sie. Die Betriebskosten der künftigen Kulturfabrik seien mit den Mietzahlungen der Kunstschule Noa Noa und des Kunstvereins Barsinghausen gedeckt, betonten die Vorstandsmitglieder.

Appell: Alle Töpfe nutzen

„Wir werden das Anliegen positiv beraten“, sagte Karl-Heinz Neddermeier im Namen der CDU/FDP-Gruppe. Er appellierte zugleich an den Kulturverein, auch in Zukunft „alle Fördertöpfe zu nutzen“. Allerdings müssten auch noch Probleme gelöst werden wie etwa die Frage der Parkflächen rund um die Kulturfabrik. Grünen-Fraktionsvorsitzender Christian Röver warb bei den anderen Fraktionen um Unterstützung. „Wir sollten die Chance nutzen und mit dem relativ kleinen Betrag die Kulturfabrik weiter anschieben“, sagte er. Ähnlich äußerte sich der Ausschussvorsitzende Tilman Kuban ( CDU): „Wir freuen uns über alle Fortschritte dieses großen Projektes“, sagte er.

Von Andreas Kannegießer