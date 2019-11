Barsinghausen

In der Petrusgemeinde gibt es wieder allerlei Herbstliches, Schönes und Kreatives: Mehr als 30 Hobbykünstler aus der Region beteiligen sich an der Herbstausstellung Kreativ & Schön am Sonnabend,9. November. Gestöbert werden kann von 11 bis 17 Uhr in der Petrusgemeinde.

Organisiert wird der Markt von Hilde...