Barsinghausen

Der Fachkräftemangel ist ein Problem, das auch den Barsinghäuser Betrieben immer stärker zu schaffen macht. Die Corona-Pandemie und die Nutzungsgewohnheiten junger Menschen veranlassen Arbeitgeber wie Auszubildende, für die Kontaktaufnahme verstärkt auf digitale Formate zurückzugreifen. Bei einer abgespeckten Variante des traditionellen Ausbilderfrühstücks in der Waschkaue stellte die Volkshochschule Calenberger Land (VHS) ein neues Videoprojekt vor, das die Nachwuchsgewinnung optimieren soll.

Matthiesen: „Die Lage ist sehr ernst“

„Die Lage ist sehr ernst“, sagte Max Matthiesen, Vorsitzende des Fördervereins Ausbildungsmesse Barsinghausen zu Beginn seiner Begrüßung. Es seien in den vergangenen zwölf Monaten bereits 150.000 Fachkräfte in den Ruhestand gegangen und bisher nicht adäquat ersetzt worden. Die Corona-Krise habe die Problematik noch einmal verstärkt. „Im Jahr 2020 wurden zudem zehn Prozent weniger Ausbildungsverträge abgeschlossen“, erklärte Matthiesen. Umso wichtiger sei es, dass Ausbildungsbetriebe und Ausbildungsplatzsuchende möglichst unkompliziert zueinander fänden.

Die Pandemie hatte im vergangenen Jahr zur Absage der bereits komplett durchgeplanten Barsinghäuser Ausbildungsmesse sowie zur Verlegung des Ausbilderfrühstücks als Gelegenheit zum Austausch zwischen örtlichen Ausbildungsbetrieben und Schülern ins Internet gesorgt.

Ausbildungsmesse im März 2022

Noch einmal solle die Messe nicht ausfallen, betonte Yvonne Salewski, Geschäftsführerin des Vereins Ausbildung im Verbund Pro Regio, der in zahlreichen Kommunen Ausbildungsfrühstücke und Ausbildungsmessen organisiert. 2022 werde die Barsinghäuser Messe am 3. März ausgerichtet. Man habe ein neues Format entwickelt, das demnächst vorgestellt werde, erklärte Salewski. „Wir werden Betrieben und Ausbildungsplatzsuchenden ein Angebot machen, zusammenzukommen“, versprach die Geschäftsführerin und kündigte an, dass auf der Webseite www.ausbildung-in-barsinghausen.de die Auflistung der an der Messe teilnehmenden Betriebe regelmäßig aktualisiert werde. Zudem sei jetzt schon sicher, dass die auf der Messe vertretenen Betriebe keine Standgebühr bezahlen müssten.

Videos von Firmen fehlen

Währenddessen wächst laut Jana Illmer, bei Pro Region für die Betreuung von www.ausbildung-in-barsinghausen.de verantwortlich, das Angebot an Informationen auf der Internetseite stetig. Mittlerweile seien 38 örtliche Unternehmen mit ihrem Profil und Ausbildungsplatzangeboten auf der Seite vertreten. „Schulen arbeiten aktiv mit“, berichtete Illmer und rief die Unternehmen dazu auf, für ihre Auftritte mehr Video-, Audio- und Bildmaterial zu verwenden und die Plattform noch stärker für sich zu nutzen.

Videoprojekt zur Nachwuchsgewinnung

Die Jugend zu fragen, was sie eigentlich will und erwartet, sei ein ganz zentrales Thema für die Betriebe auf der Suche nach Nachwuchs, betonte Kersten Prasuhn, Verbandsgeschäftsführer der VHS. „Jugend entwickelt sich schnell – für uns Erwachsene häufig zu schnell. Und das wird zum Problem, wenn ein Unternehmen darauf angewiesen ist, dass junge Menschen zu ihnen finden“, so Prasuhn.

Azubis sollen ihr Unternehmen vorstellen

Gemeinsam mit Barsinghausens Wirtschaftsförderer Timo Muchow stellte er den Anwesenden das Videoprojekt „45 – Young Images“ vor. Die Idee dahinter: Jugendliche und Unternehmen entwickeln eigene kurze Videos zur Nachwuchsgewinnung. Der Betrieb liefert einen kurzen Imagefilm, die Auszubildenden stellen ihre Ausbildungssituation in wenigen Sekunden vor. „Nicht die Unternehmen, sondern die Auszubildenden sollen bei dem Projekt im Fokus stehen“, erklärte Prasuhn.

Bereits im Dezember solle es bei der VHS, die das technische Equipment für das Projekt zur Verfügung stellt, einen Workshop zum Thema Videodreh mit Jugendlichen geben. Im Januar werde „45 – Young Images“ starten, kündigte der Verbandsgeschäftsführer an.

Von Mirko Haendel