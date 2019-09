Apfeltag der Ökostation: Kein gutes Jahr für Äpfel im Calenberger Land

Großgoltern

„Es kommt auf die inneren Werte an, nicht so sehr auf den Geschmack“: Diese und ähnliche Erklärungen hat Pomologe Mirko Raufeisen parat, während er am Sonntag beim Apfeltag in der Ökostation Deister-Vorland einen Apfel untersucht.

Eingehend betrachtet er ihn von außen, spricht von „Berostung“ und „Kelch“. Schließlich schneidet er einen der von Reiner Jentsch zur Sortenbestimmung mitgebrachten Äpfel auf und betrachtet das Kerngehäuse. Aufgeregt murmelt er vor sich hin, während er in einer Klappbox nach dem richtigen Fachbuch kramt. Er hat eine erste Idee. Doch dann vergleicht er die Apfelkerne mit Exemplaren aus seinem Buch und verwirft die Idee wieder.

Kernealbum statt Briefmarkensammlung

„Andere sammeln Briefmarken, ich habe ein Kernealbum“, witzelt er. Darin hat er über die Jahre die Kerne vieler verschiedener Apfelsorten archiviert. Jentsch hat auch einen Ast mit Blättern dabei, doch Raufeisen winkt ab. „Optimal für eine Sortenbestimmung sind mehrere nicht angestochene, vom Baum gepflückte Äpfel, Südseite wäre gut“, erklärt er.

Raufeisen ist erstmals allein unterwegs. „Ich habe bei Pomologin Sabine Vortak gelernt und sie mehrere Jahre begleitet. Als ich anfing, mich mit der Sortenbestimmung von Äpfeln zu befassen, stellte ich sehr schnell fest, dass das Wissen nur aus Büchern nicht genügt“, erklärt er.

Kein gutes Apfeljahr

„Dieses Jahr sind die Äpfel alle früher reif und sehr süß. Durch das fehlende Wasser wurden viele Früchte nicht sehr groß und früh abgeworfen“, beschreibt Raufeisen das Apfeljahr 2019. „Und es gibt nicht viele Äpfel“, ergänzt Frank Roth von der Ökostation Deister-Vorland.

Am Wochenende hatte die Ökostation ihre alljährliche Apfelzeit ausgerufen und zum Mosten eingeladen. „Letztes Jahr konnten wir uns vor Anmeldungen kaum retten“, erzählt Roth. In diesem Jahr seien nur sehr wenige mit ihren Äpfeln gekommen, um sie in der professionellen Anlage zu mosten.

Raufeisen hat noch einen Tipp für diejenigen, die diesen Termin zur Sortenbestimmung und Beratung rund um den Apfelbaum verpasst haben: „Ich bin am 29. September in Hämelerwald beim Gut Adolfshof zu finden.“

