Aldi setzt in Barsinghausen auf größere Läden

Barsinghausen/Egestorf

Der Aldi-Konzern stärkt im Barsinghäuser Stadtgebiet seine Marktposition: Die Egestorfer Filiale des Discounters wird deutlich vergrößert und modernisiert. Im nächsten Jahr möchte Aldi mit dem lange geplanten Neubau eines Supermarktes am Reihekamp beginnen – auf einem Grundstück direkt neben dem schon vorhandenen Aldi-Markt, der sich im selben Gebäudeensemble wie der Rewe-Supermarkt befindet.

Der Aldi-Markt in Egestorf an der Egestorfer Warte ist bereits seit Ende August für den Umbau geschlossen. Obwohl dieser Markt erst Mitte 2012 eröffnet worden war, entsprachen dessen Größe und Erscheinungsbild schon nach wenigen Jahren nicht mehr den veränderten Ansprüchen des Einzelhandelskonzerns. Nach Mitteilung der Aldi-Pressestelle wird die Verkaufsfläche in dem Egestorfer Markt von 800 auf rund 1000 Quadratmeter vergrößert. Das Projekt sei Teil der Modernisierung des gesamten Aldi-Nord-Filialnetzes nach dem sogenannten Aldi Nord Instore Konzept, erläutert Konzernsprecher Axel vom Schemm.

Mehr Platz in den Gängen

Ziel sei eine helle und freundliche Einkaufsatmosphäre mit mehr Platz und breiteren Gängen. Das Angebot an frischem Obst, Gemüse, Fleisch, Fisch und Backwaren werde erweitert, berichtet vom Schemm. Im Bereich der Backwaren gebe es künftig einen Backraum hinter der Auslage, sodass die Regale bequem von der Rückseite befüllt werden könnten. Mehr Platz gibt es auch für sogenannte Aktionsware, die mehrmals wöchentlich wechselt. Die Vergrößerung der Verkaufsfläche werde durch „optimierte Raumaufteilung und kleinere Anbauten“ umgesetzt.

Bei der Modernisierung setzt Aldi zudem auf moderne Technik: Die neuen Filialen würden mit einem einheitlichen Licht-, Farb- und Energiekonzept ausgestattet, teilt das Unternehmen mit. Dazu gehören nach den Worten von Aldi-Sprecher vom Schemm auch eine Fotovoltaikanlage auf dem Gebäudedach und eine Wärmerückgewinnungsanlage.

Veränderungen gibt es auch auf dem Parkplatz: Dort stehen laut Mitteilung von Aldi nun auch besonders breite Parkflächen für Menschen mit körperlichen Behinderungen sowie Eltern-Kind-Parkplätze zur Verfügung. Die Bauarbeiten verlaufen im Zeitplan: Die Neueröffnung in Egestorf sei für Donnerstag, 26. November, geplant, kündigt vom Schemm an.

Baugenehmigung im ersten Halbjahr 2021?

Voran geht es auch mit den Plänen für einen Aldi-Neubau unmittelbar neben dem Nahversorgungszentrum am Reihekamp. Die seit Jahren leer stehende Lagerhalle eines Verpackungsmittelunternehmens an der Ecke von Bunsenstraße und Reihekamp soll abgerissen werden und damit Platz für den neuen Aldi-Markt machen. Der Einzelhandelskonzern hat die Pläne in Kooperation mit einer Immobilien- und Projektentwicklungsgesellschaft aus Itzehoe vorangetrieben, die das Grundstück Ende 2017 erworben hatte. Zunächst hatten die Projektentwickler auch mit dem Lidl-Konzern über eine Ansiedlung auf dem Areal verhandelt, letztlich aber mit Aldi eine Einigung erzielt.

Im Nahversorgungszentrum am Reihekamp soll die leere Lagerhalle im Hintergrund einem Aldi-Neubau weichen. Dann könnte der Rewe-Markt die frei werdenden Flächen des alten Aldi-Marktes übernehmen. Quelle: Andreas Kannegießer

Der neue Markt wird von Aldi in eigener Regie errichtet. „Wir haben das Baurecht erworben und erwarten die Baugenehmigung im ersten oder zweiten Quartal 2021“, teilt Aldi-Sprecher vom Schemm mit. Sobald der bestehende Aldi-Markt in das neue Objekt umziehen könne, „stehen die aktuell genutzten Flächen zur Verfügung“. Die Räume für den derzeitigen Markt hat Aldi lediglich gemietet.

Wenn Aldi auf das Nachbargrundstück wechselt, ist der Weg offenbar frei für die Vergrößerungspläne des Rewe-Marktes. Dieser würde seine Verkaufsfläche gern von derzeit rund 2000 auf etwa 3000 Quadratmeter erweitern, indem Rewe die von Aldi frei gemachten Flächen übernimmt.

Von Andreas Kannegießer