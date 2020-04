Aktion gegen Einsamkeit: Jugendliche schreiben Briefe für Senioren

Die Jugendpflege der Stadt Barsinghausen sucht Jugendliche, die Briefe an Senioren schreiben oder mit ihnen telefonieren – gegen die Vereinsamung in der Corona-Krise. Wer helfen will, kann sich über die neu eingerichtete digitale Plattform bei der Jugendpflege melden. Zugang dazu erhalten Jugendliche unter Telefon (01 63) 7 74 30 17.