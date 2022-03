Liane Siemens hatte sich immer fremd in der eigenen Familie gefühlt. „Als Mädchen sah ich mir oft traurig unsere Familienalben an, denn ich war anders. Während meine drei Geschwister und mein Vater alle helle, lockige Haare und blaue Augen hatten, waren meine Haare lackschwarz und glatt und meine Augen haben ein samtiges Braun. Kein Wunder also, dass ich mich schon als kleines Mädchen wie das hässliche Entlein fühlte.“

Dass es dafür einen einfachen, wenn auch schwerwiegenden Grund gab, brachte die Beichte von Lianes Mutter an deren 75. Geburtstag ans Licht. „Kurz vorher hatte Mama erfahren, dass sie bald an Krebs sterben würde. Und so verriet sie mir, dass mein echter Vater Helmut – unser früherer Nachbar – sei. Dieser einmalige Seitensprung mit ihm war passiert, weil mein Vater Günther ständig als Vertreter unterwegs war und Mama oft wochenlang mit meinen drei Geschwistern allein zu Hause saß. Da hatte ihr Helmut beim Kohlenhochschleppen, Abflussreparieren oder Gardinenanbringen geholfen. Und an einem Abend und einem Gläschen Wein war meine Mutter schwach geworden.“

Rund 800.000 Menschen in Deutschland sind „Kuckuckskinder“

Die Erkenntnis, dass ihr leiblicher Vater nicht ihr Erzeuger war, brachte Lianes Leben komplett ins Wanken. Damit teilt sie das Leid vieler „Kuckuckskinder“, die erst als Erwachsene von ihren wahren Wurzeln erfahren.

Nach vorsichtigen Schätzungen sind in Deutschland etwa ein Prozent der Bevölkerung „Kuckuckskinder“, also circa 800.000 Menschen. Mit den Müttern, den Scheinvätern und den leiblichen Vätern kommen noch einmal 3.200.000 betroffene Menschen hinzu. Doch obwohl so viele Familienmitglieder unter dem Thema leiden, ist es immer noch ein Riesentabu in unserer Gesellschaft.

Etwas, das Analena R. von der Internetplattform Fairdentity.de unbedingt ändern möchte. Sie selbst erfuhr erst mit 26, dass ihr Vater nicht ihr Vater ist, und ist bis heute irritiert und verunsichert. „Denn ich wurde meiner Wahrheit und dem Wissen über meine biologische Herkunft beraubt. Seither hinterfrage ich vieles in meinem Leben. Vor allem meine Identität, die von heute auf morgen völlig auf den Kopf gestellt wurde.“ Ihre Mission ist daher, alles rund ums Thema Abstammung und Abstammungsfragen zu beleuchten und darüber zu informieren. Im Fokus stehen auf ihrer Website neben der „Kuckuckskind“-Thematik auch Spender- und Adoptivkinder, denn für Analena R. ist der gemeinsame Nenner, dass alle um ihre wahre Identität und biologische Herkunft betrogen wurden.

Expertin: Eltern sollten von Anfang an die Wahrheit sagen

Anja Paulmann, die sich als Psychologin und Sachverständige für familien­psychologische Rechtsgutachten seit Langem auf das Thema „Kuckuckskinder“ spezialisiert hat, hält es ebenfalls für klug, dass Eltern ihren Kindern von klein auf die Wahrheit über ihre Abstammung sagen. „Verstehen tun die Kleinen das dann vielleicht noch nicht, aber auch für die Eltern ist es gut, rechtzeitig die richtigen Worte zu finden und sich damit auseinandersetzen. Dann ist das Ganze auch nicht so ein Geheimnis und ein viel gesünderer Prozess.“ Je besser die sozial-rechtlichen Eltern also mit der Abstammung ihres Kindes umgehen, desto besser kann auch das Kind selbst später damit fertig werden, ist die Meinung von Paulmann, die rund 15 Interviews mit „Kuckuckskindern“ für ihre Studie durchführte und auf diese Weise erfuhr, wie sehr die Betroffenen leiden. „Wenn sie bei der Frage nach der Identität und nach dem ‚Wer bin ich?‘ erfahren müssen, dass die wichtigste Bezugsperson im Leben, die Mutter, sie jahrelang belogen hat, geraten viele in eine emotionale Ausnahmesituation.“

„Nichts ist mehr wie vorher“

Paulmann widmet sich seit 2014 schwerpunktmäßig dem Thema „Kuckuckskinder“ und berät Betroffene sowie deren Familien. Sie untersucht auch, welche Auswirkungen die Aufdeckung der wahren Abstammung des Kindes auf das Familiensystem hat, wobei im Mittelpunkt das Erleben der mittlerweile erwachsenen „Kuckuckskinder“ steht. „Für einige ‚Kuckuckskinder‘ ist das ein solches Schockerlebnis und ganz klar als kritisches Lebensereignis zu bewerten, was auch die Studie gezeigt hat.“ Schließlich ist nichts mehr wie vorher. Die Geschwister sind nur noch Halbgeschwister. Die Oma väterlicherseits ist gar nicht mehr verwandt. Und auch die Frage, ob der Vater einen überhaupt noch liebt und sich verantwortlich fühlt, beschäftigt die „Kuckuckskinder“. „Da kommt es dann zu einer kompletten emotionalen Überforderung. Die Frage nach der Abstammung ist schließlich essenziell. Auch bei künstlicher Befruchtung und Adoption.“

Paulmann hat allerdings die Erkenntnis gewonnen, dass nach all dem Gefühlschaos, der Verzweiflung, der Trauer und der Wut schließlich bei fast allen „Kuckuckskindern“, mit denen sie sprach, der Wunsch überwog, sich mit ihren Eltern auszusöhnen. Dazu rät die Psychologin, den Kindern bei der Verarbeitung zu helfen und offen über die Umstände der Zeugung und der Zeit danach zu reden. „Im Idealfall können sich die betroffenen Personen mit ihrer Familie austauschen und gemeinsam das Thema aufarbeiten. Als sehr hilfreich hat sich aber erwiesen, mit anderen Vertrauten oder Betroffenen in Selbsthilfegruppen über seine Gefühle und das Erlebte zu reden“, so die Expertin. Denn auch der Austausch mit anderen „Kuckuckskindern“ sei tröstlich für die Betroffenen. Paulmann hält aber auch eine gesamtgesellschaftliche und öffentliche Diskussion über das Thema für wünschenswert.

„Insgeheim hatte er womöglich etwas geahnt und mich deshalb abgelehnt“

Für Liane Siemens war die Enthüllung ihrer Mutter auch ein Aha-Erlebnis. „Plötzlich begriff ich, warum ich so oft die Schule geschmissen, Jobs angefangen und wieder geschmissen oder nur kurze, frustrierende Beziehungen mit Männern hatte. Wie sollte ich mich auch selbst finden, wenn mir ein wichtiger Part – mein Vater – als Schlüsselfigur meines Lebens fehlte? Und wie sollte ich vertrauen, wenn mein Leben vom Geheimnis meiner Mutter beeinflusst wurde“, meint die 50-Jährige.

Helmut, ihren wahren Vater, konnte Liane Siemens nicht mehr kennenlernen. Er war zwei Jahre zuvor gestorben. Unverheiratet und kinderlos. „Ich war so traurig, verzweifelt und vor allem wütend, weil meine Mutter mich die ganze Zeit über belogen hatte und mir die Chance nahm, Kontakt zu Helmut aufzunehmen. Vielleicht wäre mein Leben völlig anders verlaufen, wenn er mein Vater gewesen wäre? Vielleicht hätte er mich mehr geliebt und unterstützt als mein sozialer Vater, der nie richtig nett zu mir war. Insgeheim hatte er womöglich etwas geahnt und mich deshalb abgelehnt.“

Ihr Vater erfuhr nie, dass er eine Tochter hatte

Und auch Nachbar Helmut sollte nie erfahren, dass er eine Tochter hatte. Denn Lianes Mutter hatte ihm nach dem Seitensprung unmissverständlich klargemacht, dass sie ihren Mann niemals verlassen würde. Scheidungen waren damals einfach nicht angesagt. Und so war Helmut wenig später fortgezogen – mit gebrochenem Herzen und tieftraurig. Liane bemitleidete den einsamen Mann, der ihre Mutter sehr geliebt haben musste.

Für sie gibt es heute nur einen klitzekleinen Trost. Denn kurz vor ihrem Tod hatte ihre Mutter ihr eine alte Fotografie geschenkt, auf der Helmut mit etwa 30 Jahren zu sehen ist – ein attraktiver Mann mit braunen Augen und schwarzen, glatten Haaren. „Ich strich liebevoll über sein Foto und als ich es neben mein Spiegelbild hielt, fand ich mich plötzlich wieder: die hohe Stirn und die lange Nase. Auch die kleinen Grübchen. Außerdem schien er ähnlich groß gewesen zu sein wie ich … mein Vater … Ich hätte heulen können über diese große klaffende Lücke in meinem Leben.“

Von Gitta Schröder/RND