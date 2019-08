Hannover

Wenn die Hitze auch in der Nacht noch anhält, haben viele Menschen mit Einschlafproblemen zu kämpfen. Die beste Temperatur zum Schlafen liegt bei 18 Grad. In den kommenden Wochen können die Temperaturen in der Nacht jedoch auch bei bis zu 20 Grad liegen. Gegen die Unruhe können einige einfache Tipps jedoch schnell Abhilfe schaffen.

Tipps gegen die Hitze: Auf kalte Getränke verzichten

Im Sommer kann es zum Beispiel helfen, vor dem Schlafen lauwarm zu duschen. Dabei öffnen sich die Poren, wodurch überschüssige Körperwärme entweichen kann. Einige Stunden vor der Schlafenszeit sollten zudem keine kalten Getränke mehr getrunken werden, da sie die Wärmebildung anregen. Stattdessen sind warme Kräutertees hilfreich.

Einschlafprobleme im Sommer: Lüften und Rollos

Am Tag kann man zudem auch vorbeugend etwas für den Schlaf tun: Am besten hält man tagsüber das Zimmer dunkel mit Metallrollos, da sie Sonnenstrahlen reflektieren. Damit das Schlafzimmer während der Nacht kühl bleibt, kann man außerdem einfach ein feuchtes Bettlaken vor das geöffnete Fenster hängen. Dadurch wird die einströmende Luft gekühlt. Ein etwas unkonventioneller aber effektiver Tipp: Die Bettwäsche tagsüber im Kühlschrank oder Keller lagern, damit sie abends schön kühl ist.

Von RND/mkr