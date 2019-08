Heppenheim

Sternschnuppenjäger können in der Nacht zum Dienstag wieder auf ihre Kosten kommen. Dann erreicht der jährlich wiederkehrende Meteorstrom der Perseiden seinen Höhepunkt. Das eigentliche Maximum wird nach Angaben der Vereinigung der Sternfreunde in Heppenheim allerdings tagsüber liegen. Weiterer Dämpfer: Der fast volle Mond hellt den Himmel auf, so dass wohl nur besonders intensive Sternschnuppen zu sehen sind.

Dunkler Beobachtungsposten ist wichtig

Meteorologen sagen für die Nacht zum Dienstag geteilte Chancen für gute Sicht voraus. Die höchste Wahrscheinlichkeit für einen freien Blick aufs Firmament gebe es in einem breiten Streifen von Baden Richtung Nordosten, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes. Auch um Nord- und Ostsee gebe es gute Chancen. Allerdings könnten in beiden Bereichen hohe Schleierwolken die Sicht beeinträchtigen. Für den Südosten werden dagegen dichte Wolken prognostiziert. Im Westen soll in der Nacht ein Regengebiet aufziehen.

Generell sei wichtig, einen dunklen Beobachtungsposten zu suchen, rät die Vereinigung der Sternfreunde. In welche Richtung man schaue, sei dann eigentlich egal. Ihren Namen haben die Perseiden, weil sie scheinbar dem Sternbild Perseus entspringen. Das liegt unterhalb des großen W, der Kassiopeia. Ursache für das Phänomen sind Teilchen des Kometen 109P/Swift-Tuttle.

RND/dpa