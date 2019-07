Seattle

Schimmelpilze überstehen eine Strahlenbelastung, die dem 200-Fachen der für Menschen tödlichen Dosis entspricht, wie Forscher auf der „Astrobiology Science Conference“ mitteilten. Nach Angaben der Fachzeitschrift „Science“ könnte diese Entdeckung es deutlich schwieriger machen, die Gesundheitsrisiken durch Schimmel für Astronauten auszuschalten. Zudem könnte Schimmel eines Tages auch andere Teile des Sonnensystems bedrohen – mit Sporen von der Erde, die durchs Universum schweben.

Astronauten auf der International Space Station ( ISS) haben schon jetzt permanent mit Schimmel zu kämpfen, der auf Wänden und Ausrüstung wächst. Allerdings gedeiht dieser Schimmel in einer geschützten erdnahen Umgebung, in der die Strahlendosen niedrig sind. Außerhalb der ISS sind diese Dosen natürlich höher – und sie wären noch höher, flöge das Raumschiff zum Mars oder noch weiter.

„Irre Dosis“ an Strahlung

Um herauszufinden, was mit den Schimmelpilzen unter solchen Umständen passieren würde, beschossen Marta Cortesão, Mikrobiologin am Institut für Luft- und Raumfahrtmedizin des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt ( DLR) in Köln, und Kollegen einen üblichen schwarzen Schimmel namens Aspergillus niger massiv mit Röntgenstrahlen und Schwerionen. Aspergillus niger kommt auf der ISS sehr häufig vor. Die Wissenschaftler setzen den Schimmel einer „irren Dosis“ an Strahlung aus, wie Cortesão sagt – viel höher als die Strahlung. der ein Mars-Raumschiff auf seiner Reise ausgesetzt ist (0,6 Gray pro Jahr) oder gar auf der Marsoberfläche (0,2 Gray/Jahr). Die Maßeinheit Gray, die von Kilogramm und Joule abgeleitet und nach dem britischen Physiker Louis Harold Gray benannt ist, beschreibt die pro Masse absorbierte Strahlungsenergie.

Die Forscher stellten fest, dass die Sporen Dosen von 500 bis 1000 Gray überleben können – je nach Art der Strahlung. Menschen werden schon ab 0,5 Gray strahlenkrank, 5 Gray sind tödlich. Cortesão fand weiterhin heraus, dass die Sporen auch hohe Dosen ultravioletter Strahlung überleben. Das ist deshalb brisant, weil UV-Strahlung ein populäres Desinfektionsmittel in Krankenhäusern ist und auch zur Oberflächendesinfektion in der ISS vorgesehen war.

„ Sporen werden uns auf unseren Weltraumreisen begleiten“

Cortesão betont, dass ihre Untersuchungen ausschließlich auf Strahlung fokussiert gewesen seien und keine weiteren Aspekte der lebensfeindlichen Verhältnisse im All berücksichtigt hätten. Allerdings, und das klingt nicht besonders beruhigend, hätte mindestens eine ältere Studie ergeben, dass Schimmelsporen in einer Vakuum-Umgebung wie dem All sogar noch strahlungsresistenter seien. „Wir müssen“, sagt sie „akzeptieren, dass Sporen uns auf unseren Weltraumreisen begleiten werden. Die Schimmelpilze wurden in den vergangenen 20 bis 30 Jahren vergessen, aber ist an der Zeit, sich wieder um sie zu kümmern.“

