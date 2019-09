View this post on Instagram

• Ich habe mit Instagram angefangen, da waren gefühlt nur eine Handvoll Leute auf der Plattform. Keine*r hat sich darum geschert, was wirklich gepostet wird • Mein erster Post ging am 15.8.2011 online. Ich bekam ganze Drei Likes (Von wem eigentlich?)• #collectmoments – wow, wie oft ich diesen Hashtag benutzte und heute verfluche • dann der Umbruch von Ich-poste-random-Bilder hin zu Ich-will-auch-dass-die-Bilder-schön-aussehen • Auf einmal gab es all diese professionellen Bilder und es muss so zwischen 2013 und 2015 gewesen sein, als die Grenzen zwischen professionellem Account, Blogger, Influencer und Privatperson verschwommen. Das, was Instagram eigentlich groß gemacht hatte, blieb irgendwo zwischen #thegoodlife und #livelaughlove hängen • 2017 wurde mein Account plötzlich gelöscht! Ich hatte knapp 40K. Anfangs ist eine Welt zusammengebrochen • kurze Zeit später die Frage: Warum das alles Marisol? Ich sah nur noch Café Latte, Dauergrinsen, #lovemyjob, #besties und diese einen Uhr, die du unbedingt brauchst, um dein Leben in den Griff zu bekommen. ich wollte einfach nur noch schreiend rausrennen, alle mal schütteln und den großen, roten Knopf drücken. Der alles resetet auf 2011 • mit etwas Abstand ist mir dann bewusst geworden, das es eben auch immer zwei Seiten dieses unendlich großen Luxusproblems gibt, das Instagram nicht nur per se schlecht ist. Im Gegenteil, mittlerweile liebe ich dieses Medium, weil ich irgendwann eine Sache begriffen habe, es ist nicht nur alles oberflächlicher %#^*$ • Für mich ist diese Plattform eine riesige Chance sich mit Gleichgesinnten zu vernetzen und auszutauschen. Es gibt so viele Menschen, die tolle Accounts geschaffen haben • Nehmen wir das Medium doch wieder selbst in die Hand. Mir doch egal, was irgendein Algorithmus mir vorgaukeln will. Ich muss nicht alles immer nur konsumieren, sondern kann auch ganz aktiv steuern, was ich sehen möchte und was eben nicht. Kein Bock auf Lifestyle-Accounts?dann folge den Menschen, die dich weiterbilden, deren Geschichte du spannend findest oder die praktische Tipps mitgeben. Dazwischen noch ein paar Fun-Accounts und schon hat man ein Feed, der einem jeden Tag Freude bereitet •