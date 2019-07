Miami

Stoff für Verschwörungstheoretiker: Am Himmel über Florida war vor Kurzem ein orangener Feuerball zu sehen. In den sozialen Netzwerken vermutete so mancher, dahinter verberge sich ein mysteriösen Flugobjekt. Die Amerikanische Meteorgesellschaft, eine wissenschaftliche Organisation, berichtete von zwei Dutzend Sichtungen von Jacksonville im Norden des US-Staats bis Key West ganz im Süden, und twitterte, es gebe „bisher keine echte Erklärung“.

Sogar das Büro der lokalen Polizei von Palm Beach machte sich einen Spaß, nachdem es Berichte über mysteriöse Lichter erhalten hatte. In sozialen Medien posteten die Beamten: „Wir wurden letzte Nacht von Marsianern nicht überfallen, aber wir schätzen das hohe Maß an Vertrauen, das Sie in uns haben, dass wir intergalaktische Eindringlinge stoppen können“.

Logische Erklärung: Weltraumschrott

Der Astrophysiker Jonathan McDowell vom Zentrum für Astrophysik hat eine logischere Erklärung für die ungewöhnlichen Blitze. Sie hat aber kein Blockbuster-Finale: Er sagt, es handelte sich dabei um Teile einer chinesischen Rakete, die wieder in die Erdatmosphäre eingedrungen ist.

Sie startete im Januar, wog mehr als zwei Tonnen und war etwa neun Meter lang. Sie half laut McDowell dabei, einen chinesischen Militärsatelliten in den Orbit zu bringen, und wurde, wie der meiste Weltraummüll, auf der Reise um den Planeten zurückverfolgt. „Das Zeug bewegt sich langsam. Es zerbricht in zahlreiche Teile. Es ist im Prinzip ein klassisches Zerbrechen von Weltraummüll“, sagte er der Nachrichtenagentur AP.

Wiedereintritte sind häufig

Die Zeit und der Ort der in sozialen Medien geposteten Videos machte es einfach, sie mit den Daten über die Trümmer zu vergleichen, die etwa zu dem Zeitpunkt wieder in die Atmosphäre eintreten sollten. McDowell sagt, Wiedereintritte wie dieser sind sehr häufig und passieren etwa einmal im Monat. „Sie passieren jedoch nicht häufig am Abend über den Vereinigten Staaten, wo viele Menschen sie sehen, also das war ungewöhnlich.“

Ein Mann, der den Notruf gewählt hatte, schnappte nach Luft und sagte, es sei das größte Teil, das er je in der Luft gesehen habe. Der Person am anderen Ende der Leitung erzählte er, er sei gerade in dem Örtchen Lantana aus einem Donut-Laden gelaufen, als er den Feuerball sah, der sich in zwei Teile teilte und in Flammen und Funken aufging. „Ich weiß nicht, ob es ein Flugzeugabsturz oder ein Komet oder eine Sternschnuppe oder so war, aber etwas ist als Feuerball vom Himmel gekommen“, sagte der nicht identifizierte Mann in dem Anruf, dessen Tonband die Polizei von Palm Beach zur Verfügung stellte.

