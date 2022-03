Homeschooling aus weiter Ferne: Wie geflüchtete Kinder aus der Ukraine weiter zur Schule gehen

Sofia sitzt unruhig vor ihrem Laptop im Kölner Stadtteil Merheim. Gleich muss sie die dritte Strophe eines ukrainischen Gedichts vortragen. Vor ihr ist noch die Klassenkameradin in Moldawien an der Reihe, danach ihr Mitschüler in Rumänien. Von Odessa aus ruft die Lehrerin die Kinder nacheinander auf. Als Sofia fertig ist, springt sie auf, reißt die Hände hoch und ruft immer wieder auf Ukrainisch: „Geschafft! Geschafft! Geschafft!“

Sofia ist acht Jahre alt. Mit ihr haben sich heute ein Dutzend Mädchen und Jungen aus ihrer zweiten Grundschulklasse zum Fernunterricht zusammengeschaltet – und die Distanzen könnten größer kaum sein. Bis vor vier Wochen saßen die Kinder noch auf ihren Stühlen im Klassenraum in Odessa, jetzt sind die meisten mit ihren Müttern vor Putins Angriffskrieg aus der Ukraine geflohen. Sie leben in Moldawien, Rumänien, Griechenland, Polen oder in Deutschland. Hier, in Köln, haben Sofia, ihre Schwester Antonina (6) und ihre Mutter Kateryna im Obergeschoss eines Pfarrhauses vorübergehend Heimat gefunden.

„Sofia trifft ihre Freunde, sie denkt für eine kurze Zeit nicht an den Krieg und ihren Vater.“

Drei Unterrichtseinheiten pro Tag

Der Online-Unterricht beginnt morgens um 8 Uhr und erfülle weit mehr als nur die Schulpflicht, sagt die Mutter. „Sofia trifft ihre Freunde, sie denkt für eine kurze Zeit nicht an den Krieg und ihren Vater.“ Der Vater, ein IT-Spezialist, musste in Odessa zurückbleiben und wartet darauf, vom Militär eingezogen zu werden. Jeden Abend, kurz vor dem Einschlafen, telefoniert Sofia mit ihm.

Schülerin Sofia (8) schaltet sich per Videokonferenz mit ihren Mitschülerinnen und Mitschülern zusammen. Quelle: Markus Harmann

Eine Unterrichtseinheit dauert 30 Minuten, drei sind es jeden Tag. Auf Mathe folgen heute Lesen und Schreiben. Wie Sofia haben Tausende geflüchtete Kinder jeden Morgen weiter Laptop-Unterricht – auf Ukrainisch, organisiert von der jeweiligen Schule in der Heimat.

Distanzunterricht möglichst aufrechterhalten

Wenn es nach dem Willen von Politikern und Politikerinnen sowie Bildungsexperten und -expertinnen geht, soll das auch so bleiben. Selbst dann, wenn die ukrainischen Schülerinnen und Schüler demnächst in deutsche Klassen gehen werden.

„Wir müssen davon ausgehen, dass nicht alle geflüchteten Menschen in Deutschland bleiben, sondern schnellstmöglich in ihre Heimat ohne Krieg zurückkehren wollen“, sagt die Vorsitzende der Bildungsgewerkschaft GEW Nordrhein-Westfalen, Ayla Çelik. Es sei wichtig, dass „der Distanzunterricht in der Ukraine auch aus Deutschland weiter besucht werden kann, solange die Situation in der Ukraine es zulässt“.

Ähnlich sieht es auch die NRW-Landesregierung. Man befinde sich „zu dem Anliegen eines Distanzunterrichts nach den Vorgaben des ukrainischen Bildungssystems in Kommunikation mit der Kultusministerkonferenz“, heißt es dazu aus dem NRW-Schulministerium.

Die Hälfte der Geflüchteten sind Kinder und Jugendliche

Täglich erreichen etwa 15.000 Ukrainerinnen und Ukrainer Deutschland. Mehr als jeder und jede zweite von ihnen ist ein Kind oder Jugendlicher. „Wir werden alles Mögliche tun, um den Kindern und Jugendlichen aus der Ukraine zu helfen. Wir werden sie aufnehmen, sie willkommen heißen und ihnen Schutz gewähren“, sagte Landesbildungsministerin Yvonne Gebauer (FDP) im Schulausschuss des Landtags in Düsseldorf. Eine Mammutaufgabe für die Schulen des Landes. Da kommen die Online-Lernportale der Ukraine möglicherweise gerade richtig.

Was digitale Bildungsangebote angeht, sei die Ukraine sehr fortschrittlich, sagt Nicolai Teufel. Er koordiniert an der Universität Bayreuth das deutsch-ukrainische Projekt Learnopolis, das den Ausbau digitaler Lern- und Lehrprozesse in beiden Ländern fördert.

„Fast alle Lehrbücher sind digital“

„In der Ukraine hat der Einsatz von digitalen Instrumenten in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen – nicht zuletzt auch als Folge der Pandemie. Das Ministerium für digitale Transformation und das Bildungsministerium haben den Prozess mit einer Art Online-Schule unterstützt und fast sämtliche Lehrbücher digitalisiert“, so Teufel.

Den Rest machten Lehrkräfte und Kinder allein: „Da die ukrainische Gesellschaft viel Erfahrung mit Selbstorganisation hat und es gelernt hat, schnell und pragmatisch auf schwierige Situationen zu reagieren, konnte der Unterricht sehr schnell per Videokonferenz oder auch mithilfe von Messenger-Diensten organisiert werden.“

Wie lange der Distanzunterricht noch funktioniert, hängt auch vom Verlauf des Kriegs ab. Sofia hat bereits einen Platz in einer deutschen Willkommensklasse. Die Kunst, sagt Teufel, sei es nun, zwischen diesen beiden Polen – Integration in das deutsche Schulsystem hier, Verbleib im ukrainischen Unterricht dort – gute Zwischenlösungen zu finden.

Kontakt soll nicht abreißen

„Die meisten Familien, die ich kenne, wollen so schnell wie möglich zurück in ihre Heimat. Da ist es ungemein wichtig, dass der Kontakt zu den Klassenkameraden nicht abreißt und weiterhin in der Muttersprache unterrichtet wird“, so Teufel.

Ähnlich sieht es die ukrainische Generalkonsulin Iryna Tybinka. Sie appellierte kürzlich an die Kultusminister, auf eine Kontinuität des Unterrichts und die nationale Identität zu achten. Es gehe um einen vorübergehenden Aufenthalt in Deutschland. Daher sei es wichtig, das Schuljahr in der Ukraine abzuschließen – eben auch mit Distanzunterricht.

„Jeder von uns hatte einen Rucksack dabei, mit zwei T-Shirts, zwei Pullovern und zwei Jeans. Und einen Laptop“

Sofias Mutter ist mit den beiden Kindern zehn Tage nach Ausbruch des Krieges Richtung Deutschland gefahren. Ihr in Köln lebender Cousin drängte sie, die Ukraine so schnell wie möglich zu verlassen. Vier Tage dauerte die Flucht, über Moldawien, Rumänien, Ungarn und Österreich. „Jeder von uns hatte einen Rucksack dabei, mit zwei T-Shirts, zwei Pullovern und zwei Jeans. Und einen Laptop“, sagt Kateryna.

Hund und Katze sind bei ihren Eltern in Odessa geblieben. Was Kateryna am meisten Angst machte, war die Nachricht von den russischen Kriegsschiffen vor der Küste Odessas. „Ich habe immer damit gerechnet, dass sie plötzlich angreifen.“ Sie hofft trotzdem, bald zurückzukönnen. Bis es so weit ist, kann die Steuerberaterin aus dem Homeoffice in Deutschland arbeiten.

Von Markus Harmann/RND