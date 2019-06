Berlin



Deutschland schwitzt dieser Tage bei über 30 Grad, eine Abkühlung ist erstmal nicht in Sicht. Im Gegenteil, Rekordwerte von bis zu 40 Grad können in diesem Sommer vielerorts erreicht werden. Die große Hitze kann nicht nur für besonders junge und alte Menschen zur Gefahr werden, sie macht auch zahlreichen Arbeitnehmern zu schaffen. Denn anders als in der Schule gibt es Hitzefrei im Büro nur noch in Ausnahmefällen. Welche Rechte Arbeitnehmer bei Hitze haben? Eine Übersicht:

Hitzefrei nur bei Gefahr für Gesundheit

„Einen Anspruch auf Hitzefrei haben Beschäftigte nur in den seltensten Fällen“, sagt Hans Georg Meier, Fachanwalt für Arbeitsrecht in Berlin. Grundsätzlich dürfe der Arbeitgeber bestimmen, wann und wo Mitarbeiter im Einsatz sind. Dabei hat er allerdings die gesundheitlichen Interessen seiner Mitarbeiter zu berücksichtigen. Ist jemand zum Beispiel schwanger oder hat eine Herz-Kreislauf-Erkrankung, kann die Arbeit in sehr warmen Büros als unzumutbar gelten. In so einem Fall kann der Mitarbeiter „hitzefrei“ bekommen. In allen anderen Fällen müsse der Arbeitgeber dafür Sorge tragen, dass die Arbeitnehmer vor der Hitze bestmöglich geschützt sind, sagt Till Bender, Rechtsschutzsekretär beim Deutschen Gewerkschaftsbund ( DGB), natürlich nur, „soweit es die Natur der Dienstleistung gestattet“ (Paragraf 618 BGB).

Temperaturen von bis zu 35 Grad

Nach der Arbeitsstätten-Regelung soll die Raumtemperatur im Büro grundsätzlich nicht über 26 Grad Celsius liegen. In besonderen Fällen, zu denen auch Sommertage zählen, müssen Beschäftigte aber auch bei Temperaturen von bis zu 35 Grad und mehr arbeiten. Der Arbeitgeber muss dann allerdings Schutzmaßnahmen ergreifen. Konkret müssen Firmen dann an Fenstern, Oberlichtern oder Glaswänden einen Schutz vor der direkten Sonneneinstrahlung anbringen. Dies können etwa Jalousien sein. Falls es trotzdem unerträglich heiß bleibt, sollten Beschäftigte ihren Chef darauf hinweisen oder den Betriebsrat einschalten. Viele Arbeitgeber stellen ihren Mitarbeitern mittlerweile Wasser im Büro zur Verfügung. Dazu sind sie aber nicht verpflichtet - auch nicht bei extremer Hitze.

Schutzkleidung und Wasser gegen die Hitze

Draußen arbeitende Menschen müssen vor direkter Sonne geschützt werden. Dazu können Arbeitgeber etwa Sonnensegel spannen oder Schutzkleidung wie Mützen bereitstellen. Auch eine Sonnencreme mit einem hohen Lichtschutzfaktor oder kostenloses Wasser sollten gestellt werden. Um die Augen zu schützen, sollten die Beschäftigten Sonnenbrillen tragen - langfristig droht sonst grauer Star.

Arbeitsstopp bei Ozonbelastung?

Falls die Ozonwerte überschritten oder Sommersmog gemeldet wird, müssen Firmen den Empfehlungen der Behörden folgen. Insbesondere müssen schwere Arbeiten dann begrenzt werden. Das Umweltbundesamt liefert Messdaten und Verhaltenshinweise.

Arbeitszeiten an die Temperaturen anpassen

Falls es vom Betrieb her möglich ist, empfiehlt die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin eine Anpassung der Arbeits- und Pausenzeit an die Hitze. So können Arbeiten in den kühleren frühen Morgen oder späten Abend verlegt werden - dies kann auch im Büro sinnvoll sein. Außerdem sollte es mehrere zusätzliche kurze Pausen geben, die in kühleren Bereichen verbracht werden.

Lockerungen im Dress-Code

Sommerkleid statt Kostüm für das Meeting? Nicht alle Arbeitgeber sehen es gerne, wenn Angestellte bei warmen Temperaturen gegen die Dress-Code verstoßen, ernsthafte Konsequenzen bringt das jedoch nicht mit sich. Dennoch kann der Chef seine Angestellten auffordern nach Hause zu gehen und sich dort umzuziehen, wenn er die Kleidung für unangemessen hält. Darauf weist die Arbeitsgemeinschaft Arbeitsrecht im Deutschen Anwaltverein ( DAV) hin. Viele Kleiderordnungen sehen aber von vorneherein Lockerungen bei Hitze vor: So dürfen Angestellte einiger Banken ab einer bestimmten Temperatur den oberen Hemdknopf offen lassen.

Von RND/dpa/lf