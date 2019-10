Berlin

Wenn der Herbst Einzug hält, dann wird es langsam gemütlich in den Häusern und Wohnungen. Die Kerzen werden wieder überall verteilt, die Teesorten aufgestockt. Da passt Flammkuchen perfekt zur herbstlichen Stimmung. Der dünn ausgerollte Boden aus Brotteig lässt sich variabel belegen. Es muss nicht immer der Klassiker mit Zwiebeln und Speck sein. Mit Pfifferlingen als Belag schmeckt der Herbst besonders gut. Foodbloggerin Mareike Winter, die auf ihrem Blog "Biskuitwerkstatt" leckere Rezepte von Cookies über Karotten-Paprika-Aufstrich im Repertoire hat, weiß auch, wie der Flammkuchen mit Pfifferlingen gelingt. Er kommt kräftig mit Gartenkräutern und Kurkuma daher.

Zutaten für zwei Flammkuchen mit Pfifferlingen

Für den Hefeteig: 300 g Mehl, 1 Prise Salz, 1/2 TL Zucker, 10 g frische Hefe, 2 EL Sonnenblumenöl. Für den Belag: 200 g Schmand, 1-2 TL Kurkuma, Salz, Pfeffer, 200 g Pfifferlinge, 3 Zweige Rosmarin, 2-3 Frühlingszwiebeln in Ringe geschnitten.

Pfifferlinge brauchen nur nach Bedarf geputzt werden. Für den Flammkuchen werden die Pilze etwas kleiner gehackt. Quelle: Unsplash/Nick Grappone

Und so geht's:

Die Hefe mit dem Zucker in einer Schüssel vermischen und stehen lassen, bis sich die Hefe verflüssigt. Alle Zutaten in eine Rührschüssel geben und zu einem glatten Teig verarbeiten. Den Teig in eine Schüssel geben, mit einem feuchten Tuch abdecken und circa eine Stunde gehen lassen. Den Backofen so heiß wie möglich vorheizen - auf 300 Grad Ober- und Unterhitze und am besten einen Pizzastein benutzen. Falls kein Pizzastein vorhanden ist, ein Backblech mit Öl bepinseln.

Schmand, Kurkuma, Salz und Pfeffer vermischen und abschmecken. Einen Teil der Rosmarinnadeln hacken und circa 1 TL unter den Kurkuma-Schmand mischen. Pfifferlinge nach Bedarf putzen und zerteilen. Den Teig halbieren, dünn ausrollen und mit dem Schmand bestreichen. Mit Pfifferlingen belegen und mit Rosmarinnadeln bestreuen. Die Flammkuchen nacheinander auf dem Pizzastein oder dem Backblech circa fünf bis zehn Minuten knusprig ausbacken. Aus dem Ofen holen und mit den Frühlingszwiebeln bestreuen. Guten Appetit.

RND/dpa