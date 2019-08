Neu Delhi

Eine ungewöhnlich große Zahl an Zähnen haben Ärzte im Südosten Indiens eigenen Angaben zufolge aus dem Kiefer eines Jungen herausoperiert. „Wir haben 526 Zähne in der Größenordnung von 0,1 Millimeter bis 15 Millimeter entfernt“, sagte Pratibha Ramani, Chefin der Fachabteilung im Krankenhaus Saveetha Dental College and Hospital in Chennai, am Freitag. Alle Zähne hätten Wurzel, Krone sowie Zahnschmelz gehabt. Ramani zufolge ist dies der bisher größte dokumentierte Fund von Zähnen im Mund eines Menschen.

Ein Großteil der insgesamt 526 Zähne in der Größenordnung von 0,1 Millimeter bis 15 Millimeter, die im Saveetha Dental College and Hospital aus dem Mund eines Siebenjährigen herausoperiert wurden. Quelle: Saveetha Dental College and Hospital

Gutartiges Geschwulst, das Zähne enthielt

Der Siebenjährige habe zuvor über Kieferschmerzen und Schwellungen geklagt, ohne dass die im rechten Unterkiefer versteckten und nicht sichtbaren Zähne entdeckt worden seien, sagte Ramani weiter. Demnach litt er an einem sogenannten Odontom, einer gutartigen Geschwulst, die viele rudimentäre Zähne enthalten kann. Ungewöhnlich ist jedoch die Zahl. Bereits 2014 waren einem Teenager im westindischen Mumbai nach Angaben des Krankenhauses 232 Zähne entfernt worden.

Röntgenbilder des Krankenhauses in Chennai zeigen eine Ansammlung von Zähnen. Der Junge habe nach dem Eingriff nun eine „gesunde Anzahl von 21 Zähnen“ und sei drei Tage nach der Operation entlassen worden. Der fünfstündige Eingriff erfolgte bereits am 11. Juli, wie das Krankenhaus weiter mitteilte. Das Team um Ramani habe danach aber erst einmal alle entfernten Stücke analysiert, bevor es mit dem Fund an die Öffentlichkeit ging. Die 526 Zähne hatten demnach ein Gewicht von insgesamt 200 Gramm.

