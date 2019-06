Düsseldorf

Wer das sogenannte Kükentöten, also das systematische Eliminieren männlicher Küken nach dem Schlüpfen, nicht unterstützen will, kann im Supermarkt entsprechend einkaufen: Bei vielen Händlern gibt es Eier von Initiativen, die auf das massenhafte Töten der Küken verzichten.

Initiativen, die Bruderhähne aufziehen

Vor allem Bio-Betriebe haben vor einigen Jahren mit der Bruderhahn-Aufzucht begonnen: Sie mästen männliche Legeküken. Um das finanzieren zu können, gibt es einen Preisaufschlag von rund vier Cent pro Ei, erklärt die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. An dem Produkt ändert sich dadurch nichts: Ei bleibt Ei.

Wie die Initiativen heißen und wie sie genau arbeiten, ist je nach Händler anders: Viele Discounter und Erzeuger haben jeweils eigene Initiativen – und einige Produkte sind nur in einzelnen Regionen erhältlich. Die Verbraucherzentrale hat einige Anbieter, die bundesweit oder in weiten Teilen Deutschlands aktiv sind, vorgestellt:

• Die Geflügelhalter der „ Bruderhahn Initiative Deutschland“ (BID) ziehen ihre Hähne nach Richtlinien auf, die teilweise über die Anforderungen von Demeter und Bioland hinausgehen. Die Eier kommen aus sieben Bundesländern zwischen Schleswig-Holstein und Baden-Württemberg und zwischen Nordrhein-Westfalen und Sachsen.

• Nach Bioland-Richtlinien werden die Hähne der „basic Bruderherz-Initiative“ aufgezogen. Sie sind bundesweit in allen Basic-Biomärkten erhältlich und stammen aus Bayern und Baden-Württemberg.

• In den denn’s Biomärkten bundesweit und in Alnatura-Märkten in Nordrhein-Westfalen kann man die Eier der Initiative „Haehnlein“ kaufen. Auch Edeka Rhein-Ruhr bietet die Eier in allen 700 Filialen an – allerdings nur auf individuelle Nachfrage der Kunden. Die Bruderhähne werden mindestens nach Anforderungen der EG-Öko-Verordnung aufgezogen.

• Ebenfalls in Alnatura-Märkten finden Kunden die Eier der „Bruderküken-Initiative“.

• Die SuperBioMärkte bieten in ihren Läden Eier der „Initiative Bruder-Ei“ an: Sie stammen von einem Bioland- oder Naturlandhof aus der Region des Marktes.

Neu: Die Geschlechtsbestimmung im Brut-Ei

Neben der querfinanzierten Aufzucht der männlichen Küken gibt es zwei weitere Wege, das Schreddern zu verhindern: Einer davon ist ein technisches Verfahren, mit denen das Geschlecht der Tiere schon im Ei bestimmt wird – ausgebrütet werden dann nur die Weibchen. Erste Eier aus diesen Verfahren sind vereinzelt bereits im Handel erhältlich, zum Beispiel in rund 380 Rewe- und Penny-Filialen im Großraum Berlin. Dort tragen die Eier das Logo „Respeggt“.

Mit dem „Zweinutzungshuhn“ Ei- und Fleischproduktion trennen

Außerdem gibt es lokale Initiativen, die sogenannte „Zweinutzungsrassen“ einsetzen: Statt jeweils eigens gezüchteter Tiere für die Ei- oder Fleischproduktion legen die Weibchen hier Eier und die Männchen werden gemästet. Entsprechende Initiativen und ihre Produkte gibt es nach Angaben der Verbraucherschützer zum Beispiel in Teilen von Nordrhein-Westfalen und Süddeutschland sowie rund um Berlin.

Von RND/dpa/jo