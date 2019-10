Wenn man einem weiblichen Borstenwurm das Gehirn entnimmt, dann wird daraus ein Männchen. Daran musste ich kürzlich denken, als ich von einer Studie der Universität Rotterdam las: Die holländischen Doofheitsforscher haben offenbar zu viel Gras geraucht und herausgefunden, dass das männliche Gehirn im Schnitt 14 Prozent größer ist als das weibliche. Das war soweit bekannt, aber die Rotterdamer Brainiacs schlossen daraus, dass Männer intelligenter sind. Und wie haben sie das getestet? Wie Männer halt testen: Sie haben andere Männer gefragt, wie schlau sie sind („Entschuldigung, haben Sie ein großes Gehirn oder eher so ... mittel?“ – „Häh?“). Dabei sind Männer nun wirklich keine glaubwürdige Quelle, was die Größe ihrer Körperteile angeht. Kerle finden sich sowieso im Schnitt 48 Prozent toller als Frauen – selbst bei verheerender Faktenlage.

Vollgestopft mit nutzlosen Wissenfetzen

Ich selbst zum Beispiel bin 46 Jahre alt und falle beim Anziehen meiner Hose immer noch regelmäßig um. Das deutet auf eine gewisse motorische Unreife hin, deren Behebung aber wahrscheinlich so anstrengend wäre, dass ich lieber bis ans Ende meiner Tage mit ihr lebe. Neulich lag ich stagnierend auf meinem Kolumnisten-Dienstsofa herum und dachte über den Zusammenhang zwischen motorischer und geistiger Unreife nach, als mir der Grund einfiel, warum das Gehirn von Männern schwerer ist als das von Frauen. Das liegt selbstverständlich nicht daran, dass Männer klüger sind. Sondern dass sie mehr Schwachsinn mit sich herumschleppen. Nutzlose Wissensfetzen, die uns kein Stück voranbringen.

Das männliche Gehirn ist im Schnitt 14 Prozent größer als das weibliche. Dafür können Frauen viel besser damit umgehen. Quelle: shidlovski - stock.adobe.com

Ich zum Beispiel weiß noch, dass der Halbbruder von Attila in der Nibelungensage Blödel heißt. Dass Wolfgang Amadeus Mozart ein Lied mit dem Titel „Leck mich im Arsch" komponiert hat. Dass Bienen fünf Augen haben. Und dass Pablo Picasso bereits im zarten Alter von 13 Jahren ein Bordell besuchte. Was lehrt uns das? Das lehrt uns vor allem, dass weite Teile unseres Gehirns mit nutzlosem Wissen verstopft sind. Planlos abgespeicherte Info-Fetzen, von denen wir ganz genau wissen: Wenn wir dereinst unseren eigenen Namen vergessen haben werden, wenn wir im Schlafanzug an der Bushaltestelle sitzen und auf Henriette Bimmelbahn warten, dann werden wir immer noch wissen, dass dieser eine Typ aus dem Dingsbumslied Blödel hieß.

Frauen können besser mit Gehirnen umgehen

Das Gehirn von Männern ist im Schnitt 100 Gramm schwerer als das von Frauen. Das liegt nicht daran, dass Männer klüger wären. Sondern dass sie mehr Schwachsinn mit sich herumschleppen. Frauen dagegen können mit ihren Gehirnen viel besser umgehen. Trotzdem machen Gehirne 2 Prozent der Körpermasse aus, verbrauchen aber 20 Prozent der Energie. Wenn das die Grünen erfahren, machen die den Laden ruck zuck zu.

So ein Gehirn macht ja, was es will. Über Sortierversuche lacht das nur. So ein Gehirn wünscht keine Einmischung, schon gar nicht von seinem Eigentümer. „Wenn ich in meinen Kopf gehe, muss ein Erwachsener mitkommen“, hat Robbie Williams mal gesagt. Ich war noch nie in Robbie Williams’ Kopf. Aber ich stelle mir das vor, als stünde ich mit einem Wischmob in Fukushima, und mein Über-Ich sagt: „So, dann machen Sie hier mal schön klar Schiff!“ Mein Über-Ich siezt mich. Wir haben gelegentlich ein angespanntes Verhältnis.

Zeit für ein Gehirn-Update

Also, Evolution! Wenn du nicht bald mit einem Gehirn-Update um die Ecke kommst, dann suche ich mir einen anderen Anbieter. Und ich meine kein Software-Update. Da muss neue Hardware her. Mindestens 500 Gramm. Kann doch nicht sein, dass sich da auf dem Markt in den letzten 1000 Jahren nichts getan hat. Und erzähl mir nicht, mein Gehirn sei auf dem neuesten Stand der Technik. Ich kenne Modelle, die können auch bei 40 Grad im Schatten die Wurzel aus 27 889 berechnen. Und mein eigenes Gehirn ist schon mit der Koordination eines Hoseanziehvorgangs überfordert! Und wenn es nicht alle 20 Minuten Koffein bekommt, verliert es sofort die Fähigkeit, einen vollständigen Satz

Von Imre Grimm/RND